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Rajčata porostou divoce do listů, ale plody zůstanou malé a zelené. Jedna přehlížená chyba otevře cestu i plísním

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Jeden přehlédnutý výhonek v paždí listu dokáže z tyčkového rajčete udělat neprostupnou džungli a otevřít bránu plísni bramborové.
Rajčata porostou divoce do listů, ale plody zůstanou malé a zelené. Jedna přehlížená chyba otevře cestu i plísním

Rajčata porostou divoce do listů, ale plody zůstanou malé a zelené. Jedna přehlížená chyba otevře cestu i plísním

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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