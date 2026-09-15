Rajčata porostou divoce do listů, ale plody zůstanou malé a zelené. Jedna přehlížená chyba otevře cestu i plísním

Zálistek vyroste nenápadně, v místě, kde se řapík listu napojuje na hlavní stonek. Při délce dvou centimetrů vypadá nevinně. Jenže za týden měří patnáct centimetrů, nese vlastní listy, zakládá další zálistky a přetahuje se s hrozny o vodu, živiny i světlo. Právě tahle spirála mění rajče vedené na tyčce z přehledné rostliny s jedním stonkem v hustý, špatně provzdušněný keř, kde plody zůstávají malé a zelené, zatímco listová hmota bují. Podle
Royal Horticultural Society mají být tyčková rajčata vedena na jediný stonek a každý ponechaný zálistek toto pravidlo narušuje. Jak zálistek přeroste v „druhé patro“ a proč tím trpí plody
Rajče přirozeně investuje energii do vegetativního růstu. Listy a stonky soutěží s plody o totéž: vodu, minerály, asimiláty. Čím víc bočních výhonů rostlina drží, tím víc se její výkon drobí. University of Minnesota Extension upozorňuje, že bujný listový růst bývá spojený s pomalejším nasazováním plodů, obzvlášť při nadbytku dusíku v půdě. Přebytek olistění navíc vrhá stín na hrozny, takže ani slunce nedorazí tam, kde ho rajčata potřebují ke zrání.
Z jednoho přehlédnutého zálistku se během několika dnů stane plnohodnotný postranní výhon. Ten zakládá vlastní zálistky. Vzniká řetězová reakce: každý další týden bez zásahu znamená exponenciálně víc zbytečné biomasy. Cornell Cooperative Extension proto doporučuje odstraňovat zálistky minimálně jednou týdně, zejména v prvních šesti týdnech po výsadbě, kdy rajče roste nejdynamičtěji.
Kdy a jak vylamovat
Klíčový okamžik pro zásah neurčuje výška rostliny, ale velikost zálistku. RHS radí začít, jakmile výhonek dosáhne přibližně 2,5 cm. V této fázi se snadno vylomí prsty, stačí ho uchopit mezi palec a ukazováček a krátce ohnout do strany. Výhon se oddělí v přirozeném bodě, rána je minimální a rychle se zatahuje.
Cornell výslovně uvádí, že vylamování prsty je šetrnější než řez nůžkami.
Praktická pravidla pro sezónu 2026:
Frekvence: Kontrolovat rajčata při každé zálivce, vylamovat alespoň jednou týdně. Velikost zálistku: Ideálně do 2,5 cm délky, rozhodně předtím, než výhon dosáhne průměru tužky. Počasí: Pracovat na suchých rostlinách. Vlhkost na listech napomáhá šíření infekčních chorob, proto je lepší sahat do porostu dopoledne, když rosa oschla. Spodní listy: Pod prvním květním hroznem postupně odstraňovat, aby se omezil kontakt se zeminou a zlepšilo proudění vzduchu. University of Minnesota Extension doporučuje držet spodních dvacet až pětadvacet centimetrů stonku bez větví. Vrchol: U venkovních tyčkových rajčat zaštípnout hlavní růstový bod po nasazení čtvrtého hroznu, ve skleníku po sedmém. Tím se energie přesměruje do dozrávání.
Pozor na přehnaný řez. RHS varuje, že nadměrné odlistění nad nejnižším dozrávajícím hroznem může paradoxně zhoršit vyzrávání plodů. Cílem je rovnováha: vzdušný, přehledný keř, který si zachová dostatek listové plochy pro fotosyntézu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zahuštěný porost jako líheň plísně bramborové
Hustá spleť výhonů a listů zadržuje vlhkost. Listy po dešti nebo ranní rose osychají pomaleji, vzduch uvnitř porostu stagnuje. Přesně takové mikroklima vyhledávají listové patogeny. University of Minnesota Extension dokládá, že choroby rajčat prosperují při vlhkosti nad devadesát procent a že právě vyvazování k opoře a odstranění spodních listů snižují infekční tlak.
Plíseň bramborová (
Phytophthora infestans) představuje v českých podmínkách jednu z nejagresivnějších hrozeb venkovních rajčat. RHS uvádí, že v příznivém vlhkém a chladném počasí může způsobit téměř celkovou ztrátu výnosu. Cornell doplňuje, že pozdní plíseň dokáže zničit porost během několika dnů. Zahuštěný keř plný ponechaných zálistků takové podmínky přímo vytváří; i uprostřed jinak slunečného léta stačí dva tři deštivé dny a vlhký, neprovětrávaný porost se stane ohniskem nákazy.
Prevence začíná architekturou keře. Kdo drží rajče na jednom stonku, vyvazuje ho k opoře a průběžně odstraňuje spodní listy, ten výrazně omezuje plochu, na které se patogen může uchytit. Podle pěstitelských doporučení, z nichž vychází i
shrnutí Českého rozhlasu opřené o VÚRV a ÚKZÚZ, pomáhá i dostatečný rozestup, přibližně šedesát centimetrů mezi rostlinami a osmdesát centimetrů mezi řádky. Zálivka ke kořenům, nikdy na list. Keříčková a balkonová rajčata: proč u nich zálistky nechat
Všechno výše popsané platí výhradně pro tyčkové (indeterminantní) odrůdy. Keříčková rajčata a převislé balkonové kultivary fungují zcela odlišně: právě zálistky u nich tvoří kompaktní, plodící habitus. Vylamovat je znamená připravit rostlinu o podstatnou část úrody.
Jak poznat typ rajčete:
Tyčkové (indeterminantní): Rostlina roste nepřetržitě do výšky, potřebuje oporu, tvoří zálistky v každém paždí listu. Keříčkové (determinantní): Rostlina se samovolně zastavuje v růstu, má kompaktnější tvar, zálistky se ponechávají. Převislé: Určené do závěsných nádob, zálistky tvoří převislé výhony s plody, odstraňovat je by bylo kontraproduktivní.
Cornell u determinantních typů popisuje pouze omezený zásah v raném stadiu a další průběžný řez nedoporučuje. Kdo pěstuje keříčkové rajče a pilně mu vylamuje zálistky, ve skutečnosti likviduje budoucí úrodu.
Co dělat, když jste zásah zanedbali celé týdny
Vypadá vaše rajče jako malý strom se čtyřmi silnými vedoucími výhony a desítkami listů? Pak zabrzděte. Radikální jednorázový řez by rostlinu stresoval víc než samotné zahuštění. Řešení ale existuje.
Postupný plán nápravy:
Vybrat jeden, maximálně dva nejsilnější stonky a označit je jako vedoucí. Ostatní boční výhony odebírat po dvou až třech kusech týdně, vždy na suché rostlině. Současně vyvázat ponechané stonky k opoře a odstranit spodní listy pod prvním hroznem. Zalévat výhradně ke kořenům, ideálně ráno.
Během dvou až tří týdnů se porost prosvětlí, proudění vzduchu se zlepší a rostlina přesměruje zbývající energii do plodů. Dokonalý jednokmenný tvar už sice nezíská, ale rozdíl ve zdraví listů a rychlosti dozrávání bude znatelný.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková