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Opuštěná ozdravovna v Jetřichovicích přežila 60 let bez údržby. Chrání ji mikroklima údolí

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Monumentální budova pod Mariinou vyhlídkou přečkala desítky let nejistoty. Odpověď na otázku, proč se nerozpadla, leží v jejích zdech i v chladném údolí.
Opuštěná ozdravovna v Jetřichovicích přežila 60 let bez údržby. Chrání ji mikroklima údolí

Opuštěná ozdravovna v Jetřichovicích přežila 60 let bez údržby. Chrání ji mikroklima údolí

Zdroj: Vlach Pavel / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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