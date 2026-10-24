Opuštěná ozdravovna v Jetřichovicích přežila 60 let bez údržby. Chrání ji mikroklima údolí

Kdo stoupá po červené značce z Jetřichovic k Mariině vyhlídce, po pár stech metrech zpomalí. Mezi pískovcovými skalami se vynoří mohutná stavba s rozlehlou zahradou, vyschlou kašnou a schodištěm, ze kterého se drolí kámen. Bývalá dětská ozdravovna působí jako místo, které svět na desítky let odložil. Přesto stojí rovně, střecha drží a uvnitř se dnes znovu spí. Hledali jsme, čím si tahle meziválečná budova vysloužila tak houževnatou výdrž. A narazili jsme také na spor, který rozhodne o její další kapitole.
Masarykova ozdravovna pod Mariinou vyhlídkou: palác pro nemocné děti
Ozdravovna otevřela brány v září 1927 a od počátku se pojila se jménem T. G. Masaryka. Přijímala děti s nemocemi dýchacích cest, astmatem a alergiemi, ale také potomky chudších rodin, kterým měl pobyt v horách vrátit sílu. Jezdily sem z celé republiky. Lákadlem bylo podnebí a kvalitní voda, jak připomíná architektonický portál Poznej domy.
V severních Čechách šlo o jediné zařízení svého druhu. Pro Jetřichovice se budova stala symbolem, podobně jako skalní vyhlídky nad obcí. Turistický profil Českého Švýcarska ji dodnes popisuje jako honosnou stavbu se zahradou, která střeží vstup do Jetřichovických skal.
Dnešní adresa zní Jetřichovice 124. Stavba stojí přímo pod Mariinou skálou, na začátku trasy, kterou každou sezonu projdou tisíce lidí. Kdo se zastaví u plotu, uvidí okna, za nimiž kdysi spaly celé třídy dětí z měst zahalených smogem.
Proč budova odolala: pevné zdi, opravy a chlad Jetřichovických stěn
Podobné objekty se v Česku často během pár let zřítí. Jetřichovická ozdravovna drží tvar a za tím stojí hned několik činitelů.
Velkorysá konstrukce. Meziválečná stavba vznikla s jasnou dispozicí, masivním zdivem a s nároky na hygienu, jaké se tehdy u léčebných zařízení vyžadovaly. Takové budovy snesou zanedbání lépe než lehčí poválečné ubytovny.
Zásahy v posledních letech krajské správy. Areál dostal opravenou střechu, novou kuchyni, vnitřní bazén a část nových oken. Právě střecha bývá pro opuštěné domy rozhodující: dokud nezatéká, krov a stropy vydrží.
Uzavřený areál. Budovu po celou dobu chránily zamčené dveře a plot. Původní vybavení se sice rozprodalo a zbytek rozkradli zloději, nosná konstrukce ale zůstala netknutá.
Mikroklima údolí. Jetřichovické stěny patří k nejchladnějším koutům Českého Švýcarska. Správa národního parku na svém webu o podnebí popisuje klimatickou inverzi, při níž studený vzduch stéká do roklí, sníh se v nich drží až do jara a teploty kolísají méně než na okolních plošinách. Botanický ústav AV ČR mapuje lesní mikroklima parku v rozlišení pěti metrů a potvrzuje, že stinné lesní prostředí je výrazně stabilnější než otevřená krajina.
Podle nás mohlo právě toto prostředí tlumit teplotní extrémy, které budovám škodí nejvíc: prudké letní přehřívání a opakované zamrzání a rozmrzání. Vlhkost tu ovšem působí jako dvousečná zbraň. Stejné údolí, které budovu chladí, do zdiva zároveň vhání vodu.
Výsledek je patrný na první pohled. Zahrada zarostla, kašna vyschla, omítka v prázdných sálech opadává a špinavá okna hledí do lesa. Při dnech otevřených dveří v roce 2022 si přesto návštěvníci prošli většinu pater. Jen to nejvyšší zůstalo kvůli bezpečnosti zavřené. Stavba tedy zůstala čitelná i obyvatelná, což u objektů podobného osudu bývá výjimka.
VIDEO Kemp, chatky a pokoje Deluxe: ozdravovna znovu vítá hosty
Kdo by čekal zamřížovanou ruinu, bude překvapen. Areál v roce 2026 funguje jako zážitkové ubytování s kempem a provozovatel na oficiálním webu
Ozdravovna Jetřichovice zveřejňuje ceník:
Typ ubytování Cena za noc Spaní pod širákem 100 Kč za osobu Stan 150 Kč dospělý, 50 Kč dítě do 15 let Karavan 600 Kč Chatka 600 až 1 000 Kč podle počtu osob Pokoj Deluxe v budově 1 500 Kč Apartmán Deluxe 2 500 Kč pro 1 až 3 osoby, další osoba 500 Kč
Uvnitř historické budovy se tak dá přespat v pokojích Deluxe nebo v zážitkovém apartmánu. Volně se ale areálem procházet nelze. Do neprovozovaných částí budovy je vstup zakázaný a z bezpečnostních důvodů tam nemá co dělat ani milovník průzkumu opuštěných míst.
Pobyt v legálním kempu má v národním parku ještě jednu výhodu. V okolní přírodě se smí tábořit jen na vyhrazených místech a rozdělávat oheň je zakázané. Areál ozdravovny tak nabízí vzácnou možnost přenocovat pár kroků od skal bez porušení pravidel.
K budově se dojde z centra obce po červené značce. Úsek z Jetřichovic na Mariinu vyhlídku měří podle Školy Národního parku 1,3 kilometru a stoupá o 206 metrů. Ozdravovnu míjíte hned zkraje. Pak cesta strmě nabírá výšku po schodech a písčitém chodníku až k vyhlídkovému altánu.
Wellness hotel za 750 milionů narazil na územní plán
Současný kemp má být jen předehrou. Podnikatel Jaroslav Suchánek, spojovaný se skupinou Symbiola, areál koupil v roce 2020 a ohlásil přestavbu na wellness hotel se zhruba 180 pokoji pro 400 hostů. Plán zahrnuje restauraci, relaxační zónu, zázemí pro personál a parkoviště. Investice měla dosáhnout 750 milionů korun a otevření mířilo na rok 2027, tedy na sté výročí ozdravovny.
Záchrana přitom dlouho nikoho nelákala. V roce 2018 podepsalo přes 6 300 lidí petici, aby budovu převzal Ústecký kraj a zřídil v ní například domov pro seniory. Kraj odmítl. Obnovu tehdy odhadoval až na 400 milionů korun.
Suchánkův plán zbrzdil covid, poté požár Českého Švýcarska v roce 2022 a nakonec spor s obcí. Zastupitelstvo v únoru 2025 schválilo nový územní plán bez veřejné debaty. Podle investora plán znemožnil dostavbu na okolních parcelách a celý projekt zablokoval. Starosta oponuje tím, že Jetřichovice dosáhly hranice únosnosti a další lůžka by přinesla víc aut, odpadu i hluku.
Spor se v dubnu 2026 vyhrotil. Jak informoval
iRozhlas, Ústecký kraj označil schválení územního plánu za protizákonné a navrhl jeho zrušení. Obec se hodlá bránit. Správa národního parku avizovala, že po nabytí právní moci rozhodnutí bude vydávat stavební povolení podle posledního platného plánu.
Úřední dokumentace přitom s přestavbou počítá. Vyhodnocení vlivů územního plánu řadí plochu bývalé ozdravovny mezi brownfieldy a zdůrazňuje limity na rozhraní CHKO a národního parku, zejména kapacitu parkování. Aktuální stanovisko památkářů veřejně dostupné není.
Podle nás rozhodne, zda investor dokáže nové kapacity vtěsnat do stávajícího areálu, vyřešit dopravu a nepřetížit skalní stezky nad obcí. Že bývalé léčebné areály mohou úspěšně ožít, dokazuje Resort Svatá Kateřina u Počátek, kde z někdejších lázní vznikl hotel s wellness. Luhačovické Sluneční lázně zase ukázaly opačnou cestu: původní hotelový záměr skončil pro nedostatek peněz, oceněná rekonstrukce však budovu vrátila lidem v kulturní podobě. Jetřichovice mají na stole obě varianty.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková