Retro kvíz o československých filmech: Bez jediného zaváhání uspějí jen znalci s dobrou pamětí

Retro kvíz o československých filmech: Bez jediného zaváhání uspějí jen znalci s dobrou pamětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kulový bleskZdroj: Foto: Se souhlasem Filmového studia Barrandov
Článek byl publikován 24.10.2026 02:27
Čím větší je teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou, tím pravděpodobnější je orosení oken....
S umýváním nádobí bývá často spousta práce, obzvláště pak pokud máte drhnout připáleniny. Někdo to nejhorší...
V koupelně velmi často vzniká vodní kámen, plíseň nebo rez. Existují způsoby, díky nimž se jednoduše...
Teče vám špatně sprcha a nevíte si rady. Nejspíše jsou ucpané trysky. My vám ukážeme, jak hlavici sprchy...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Jak oživit starou kopanou studnu? Vyčistěte ji, opravte a vraťte vodě její původní využití
- Za pozdní vyúčtování služeb hrozí majiteli bytu pokuta 50 korun denně. Nárok nájemníkovi vzniká i bez upomínání
- Pět set wattů není kouzlo. Slabší přímotop může topit déle
- Pouhé otočení ventilu k úspornému vytápění nestačí. Správné návyky mohou srazit účty za energie až na polovinu