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Ani cibule, ani česnek. Guláš bude hustý díky 1 surovině, kterou do něj dávaly hospodské kuchařky v ČSSR

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Kdo kdysi obědval v závodní jídelně nebo si dal guláš v hospodě u nádraží, vybaví si knedlík obalený tmavou omáčkou, která z vidličky neodkapávala. Doma se tomu málokdo přiblíží, i...
Ani cibule, ani česnek. Guláš bude hustý díky 1 surovině, kterou do něj dávaly hospodské kuchařky v ČSSR

Ani cibule, ani česnek. Guláš bude hustý díky 1 surovině, kterou do něj dávaly hospodské kuchařky v ČSSR

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 03:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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