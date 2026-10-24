Ani cibule, ani česnek. Guláš bude hustý díky 1 surovině, kterou do něj dávaly hospodské kuchařky v ČSSR

Kdo kdysi obědval v závodní jídelně nebo si dal guláš v hospodě u nádraží, vybaví si knedlík obalený tmavou omáčkou, která z vidličky neodkapávala. Doma se tomu málokdo přiblíží, i když nakrájí hromadu cibule a česnekem nešetří. Vysvětlení leží v pečlivě sepsaných předpisech, které kuchyním po celé republice nařizovaly jeden a týž postup.
Guláš s pořadovým číslem 11101
Kuchyně v bývalém Československu vařily podle jednotných státních norem pro teplou kuchyni. Normy určovaly suroviny na gram přesně a k nim i postup krok za krokem. Hovězí guláš v nich nese číslo 11101 a právě z této receptury vychází to, co si dnes lidé představí pod hospodským gulášem. Díky tomu chutnal v Ostravě stejně jako v Plzni, protože kuchař nemusel nic vymýšlet a stačilo se držet předpisu.
Na deset porcí počítala receptura s kilogramem hovězí kližky, 400 gramy cibule a 100 gramy hladké mouky. Právě obyčejná hladká mouka dávala hospodskému guláši typickou hutnost. Kuchařky s ní ale pracovaly jinak, než bývá doma zvykem.
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Na kilogram masa tedy připadalo méně než půl kilogramu cibule. Doma se přitom často vaří podle hesla „kolik masa, tolik cibule“. Normy pro teplou kuchyni s takovou dávkou nepočítaly a obvykle vystačily zhruba s polovinou.
Cibule v hrnci rozhodně nehraje vedlejší roli. Osmažená na sádle dodá základu barvu i typickou chuť a při delším vaření se v omáčce úplně rozpadne. Šťávu sice trochu zahustí, na hutnost guláše podle normy ale sama nestačí.
Pomáhá i výběr masa. Kližka je protkaná blánami a šlachami, které po hodinách na mírném ohni změknou a uvolní do šťávy želatinu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Množství na 10 porcí podle receptury 11101 Co dělá v guláši Hovězí kližka 1 kg blány a šlachy po dlouhém dušení změknou a šťávu zahustí Cibule 400 g dodá barvu i chuť a rozpadne se, na hustou omáčku sama nestačí Hladká mouka 100 g dává guláši typickou hutnost, zasmaží se přímo ve vydušeném tuku Mouka letí rovnou do vydušeného tuku
Celé kouzlo spočívá v tom, kdy a kam mouka přijde. Podle normy se postupovalo v tomto pořadí:
Na sádle se dorůžova osmažila nadrobno nakrájená cibule. Přišla na ni mletá paprika a hned po ní maso, které se za stálého míchání krátce podusilo. Maso dostalo rajský protlak, pepř, kmín a trochu vody a pod pokličkou se dusilo. Ještě než změklo, nechala kuchařka tekutinu vyvařit, až v hrnci zbyl jen tuk. Na tento tuk přišla hladká mouka, kterou kuchařka hned na místě zasmažila. Pak přilila teplou vodu, šlehala, až v omáčce nezůstala ani jedna hrudka, a guláš vařila, dokud maso nezměklo. Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na olej. Pokud na lahvi uvidíte 1 věc, nesmažte na něm, i když má platnou záruku
Mouka se tedy do guláše dostala dřív, než bylo maso měkké, a vařila se s ním až do konce. Zasmažila se přitom v tuku, který v hrnci zůstal po dušení, takže kuchařka nemusela chystat jíšku zvlášť na další dávce sádla.
Hladká mouka přišla do hrnce ještě před změknutím masa a vařila se s ním až do konce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vařečkou je pak dobré pravidelně projíždět dno hrnce. Omáčka zahuštěná už během dušení se totiž připaluje mnohem snáz než řídká šťáva.
Síto, které dělalo lesk
Poslední krok dnes doma vynechá skoro každý. Jakmile bylo maso měkké, putovalo podle normy do samostatného čistého hrnce. Omáčku kuchařky přelévaly přes husté sítko přímo na něj a guláš pak nechaly ještě chvíli probublávat, až se na povrchu objevila vrstvička tuku.
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Na talíř tak šla dokonale hladká omáčka s lesklou hladinou, kterou si pamětníci spojují s hospodou dodnes.
Pár rad pro domácí kuchyni
S mletou paprikou je potřeba pospíchat. Na horkém sádle jí stačí pár vteřin navíc a celý guláš pak má hořkou pachuť, proto po ní hned přichází maso nebo tekutina.
Kdo nechce mouku zasmažovat, může ji rozšlehat ve studené vodě a přilít do guláše až na konci. Potom se ale omáčka musí nechat bublat nejméně deset minut, jinak je v ní syrová mouka cítit. Další možností je nastrouhaný syrový brambor, který je potřeba v omáčce ještě chvíli povařit, aby se rozpadl.
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Chuť guláše z hospody ale nejvěrněji napodobí hladká mouka zasmažená podle normy.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/5900-hospodsky-gulas-podle-csn-stavnate-maso-dusene-na-sadle-s-cibuli-chutna-i-dnes-a-nejen-pametnikum/, https://varimedobroty.cz/recept/pravy-hospodsky-hovezi-gulas-podle-csn/, https://www.vareni.cz/recepty/hovezi-gulas-podle-norem/, https://www.magazinonline.cz/jak-zahustit-gulas/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-gulas/, https://forbes.cz/ultimatni-cesky-comfort-food-jak-na-ten-nejlepsi-gulas-pustte-se-do-nej-o-den-driv-a-nesetrete-s-cibuli/, https://www.hobbys.cz/recepty/pravy-hospodsky-gulas-podle-puvodni-receptury-z-klizky