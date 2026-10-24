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Největší český mincovní poklad obsahuje typy denárů, které dosud nikdo neviděl. Jejich ražba prozrazuje, odkud teklo stříbro do Prahy

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Na poli u Chýště ležely přes tisíc let stovky stříbrných denárů Boleslava II. Soubor 1 669 mincí přepsal, co víme o pražské a vyšehradské mincovně.
Největší český mincovní poklad obsahuje typy denárů, které dosud nikdo neviděl. Jejich ražba prozrazuje, odkud teklo stříbro do Prahy

Největší český mincovní poklad obsahuje typy denárů, které dosud nikdo neviděl. Jejich ražba prozrazuje, odkud teklo stříbro do Prahy

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:00

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