Důchodci můžou od pojišťovny dostat až 500 Kč, když do 30. listopadu udělají tuhle věc. Málokdo o tom ví

Kdo si úřední věci raději vyřizuje osobně u přepážky než v mobilu, má letos u Všeobecné zdravotní pojišťovny v kalendáři důležité datum. Týká se peněz, které pojišťovna vrací starším klientům za pohyb a péči o zuby. Řada seniorů netuší, že o ně může požádat i bez chytrého telefonu, a lhůta pro takovou žádost se blíží.
Na pobočku nebo poštou jen do konce listopadu
Žádost o příspěvek z fondu prevence přijímá VZP v roce 2026 třemi cestami. Osobně na kterékoli pobočce nebo podatelně a také poštou ji musíte podat nejpozději 30. listopadu 2026. U dopisu se počítá datum na podacím razítku, takže obálka odeslaná poslední den lhůty platí, i když do pojišťovny dorazí až v prosinci.
Uživatelé aplikace Moje VZP mají o měsíc víc času a žádost v ní odešlou až do 31. prosince 2026. Online cestu podle mluvčí VZP Viktorie Plívové, která to uvedla pro Seznam Zprávy, volí naprostá většina klientů. Pro starší lidi, kteří s aplikací nepracují, ale zůstává jen listopadový termín.
Přečtěte si také: Od ledna 2027 se Čechům změní výplata. Na čistou mzdu dopadne 9 změn a většina o nich vůbec neví Papírová cesta patří lidem nad 65 let
Právě tady leží detail, o kterém se moc nemluví. Dospělí do 65 let mají vlastní obdobný příspěvek a žádat o něj mohou výhradně přes aplikaci. Senioři starší 65 let smějí svůj příspěvek vyřídit i osobně nebo dopisem. Stejnou výjimku mají jen lidé se smyslovým postižením.
Rozhoduje přitom jen to, kolik vám je v den, kdy žádost podáváte. Kdo odešel do předčasného důchodu a 65 let mu ještě není, žádá tedy stejně jako ostatní dospělí, a to pouze přes aplikaci.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Způsob podání Termín v roce 2026 Kdo tak může žádat Osobně na pobočce nebo podatelně do 30. listopadu 2026 senioři starší 65 let a lidé se smyslovým postižením Poštou do 30. listopadu 2026 (počítá se datum na podacím razítku) senioři starší 65 let a lidé se smyslovým postižením Aplikace Moje VZP do 31. prosince 2026 všichni dospělí včetně seniorů Až 500 Kč na cvičení i zubní hygienu Přečtěte si také: Skoro každý Čech má na televizi zapnutou tuhle 1 funkci. Filmy pak vypadají jako levná telenovela
Senioři pojištění u VZP mohou v roce 2026 dostat příspěvek až 500 Kč, a to jednou za rok. Peníze pokryjí mimo jiné:
pohybové, rekondiční nebo sportovní aktivity, pravidelné i jednorázové; zdravotní cvičení; členské příspěvky ve sportovním spolku; dentální hygienu u odborníka.
Částku lze složit z několika účtenek, třeba za kurz cvičení pro seniory a návštěvu u hygienistky.
Přečtěte si také: Kdo dodržuje tyhle 4 zvyky, žije až o 14 let déle. Drahé doplňky stravy to ani zdaleka nenahradí Ze seniorského příspěvku VZP lze zaplatit třeba kurz zdravotního cvičení nebo členství ve sportovním spolku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Některé výdaje pojišťovna neuzná. Patří mezi ně:
online kurzy, dárkové poukazy a vouchery, aktivity placené kartou MultiSport, vstupné na koupaliště, bělení zubů, nákup zubních past a kartáčků. Háček se skrývá u praktického lékaře
Příspěvek dostane jen ten, kdo byl u svého praktického lékaře na preventivní prohlídce 1. ledna 2024 nebo později. Prohlídka u zubaře se nepočítá. Kdo na preventivní prohlídky chodí pravidelně, podmínku obvykle splňuje.
Pozor ale na načasování. Prohlídka se v evidenci pojišťovny neobjeví hned, zápis může trvat delší dobu. Kdo prohlídku zatím nestihl, tomu pojišťovna radí zajít k lékaři jako první a za kurz cvičení nebo hygienistku zaplatit až po prohlídce. Při návštěvě lékaře až teď na podzim hrozí, že do konce listopadu prohlídka v evidenci vidět nebude.
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír Co si připravit před cestou na pobočku
Na přepážce stačí předložit občanský průkaz a doklady o zaplacení, formulář vyplňovat nemusíte. Poštou se posílá vyplněná a podepsaná žádost spolu s doklady.
Z účtenky musí být jasné, za jakou aktivitu jste platili, a platba musí proběhnout 1. ledna 2026 nebo později. Při podání nesmí být doklad starší než šest měsíců. Když přikládáte víc účtenek, lhůta se počítá od data té nejnovější.
Peníze přijdou bezhotovostně na účet, který v žádosti uvedete. Dostanou je jen klienti, kteří nedluží na pojistném. Příspěvek je dobrovolný benefit pojišťovny bez zákonného nároku a VZP si vyhrazuje právo program během roku upravit nebo ho po vyčerpání vyčleněných peněz ukončit.
Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč Vlastní benefity mají i ostatní pojišťovny
Klienti jiných zdravotních pojišťoven nepřicházejí zkrátka, protože příspěvky na prevenci nabízí každá z nich. Částky, podmínky i termíny pro podání žádosti se u jednotlivých pojišťoven liší. Než se na pobočku vydáte, vyplatí se ověřit pravidla své pojišťovny na jejím webu nebo na klientské lince.
Zdroje: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky, https://www.skrblik.cz/pojisteni/zdravotni-pojisteni/vseobecna-zdravotni-pojistovna-cr-111, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-benefity-zdravotni-pojistovny-srovnani-291277, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-551, https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/odmena-za-prevenci/pohyb-a-dentalni-hygiena/seniori