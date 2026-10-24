Kdo najde doma tyhle staré hodinky, vyhrál jackpot. Sběratelé za ně platí 250 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten okamžik? Odpoledne u babičky, hodiny tikají v obýváku, a ona vytáhne z hluboké zásuvky komody malou sametovou krabičku. Uvnitř leží těžké zlaté kapesní hodinky. Dědeček je prý nosíval v kapse vesty k nedělnímu obleku a babička je pak půl století opatrovala jako oko v hlavě. Možná je máte dodnes na chalupě nebo v sekretáři po prarodičích a nikdy jste netušili, jaký mechanický zázrak se pod víčkem skrývá.
Mluvíme o kapesních hodinkách švýcarské značky Audemars Frères. Masivní třívíčkové pouzdro z čtrnáctikarátového růžového zlata, smaltovaný ciferník a uvnitř komplikace, která dokázala ohromit každého hosta: čtvrťová repetice s chronografem. Stisknete tlačítko a hodinky vám čas doslova odbijí na dva jemné gongy, jako maličký zvon z kapsy. Žádný telefon, žádný displej, jen ryzí mechanika a řemeslné umění.
Švýcarská tradice z údolí Vallée de Joux
Příběh dílny začal ve Vallée de Joux, kolébce jemné mechaniky, kde rodina Audemars pracovala už od roku 1811. Právě tady vznikaly kapsáře, jejichž přesnost a ruční práce patřily k tomu nejlepšímu, co tehdejší Evropa nabízela. Za první republiky takové hodinky zdobily vestu každého váženého pána, od továrníka po advokáta.
Tehdy stály jmění, dnes jsou pro sběratele svatým grálem. A pozor na častý omyl: Audemars Frères nejsou totéž co slavný Audemars Piguet. Obě rodiny sice pocházely ze stejného údolí, ale šlo o samostatné firmy. Kouzlo to ale neubírá, protože kvalita zpracování fascinuje i po více než sto letech.
Jak poznat, že držíte v ruce skvost
Otevřete zadní víčko a podívejte se pořádně. Běžné jednoduché hodinky bez komplikací se oceňují hlavně podle váhy zlata. Pokud ale najdete ryzost 585/1000, po straně pouzdra posuvný nebo tlačítkový ovladač odbíjení a stopky, a navíc bílý smaltovaný ciferník bez vlasových trhlinek, držíte v ruce něco výjimečného. Gravírované medaile z mezinárodních výstav uvnitř prachového víčka jsou dalším dobrým znamením.
Znalec ze specializovaného aukčního domu pro historické hodinky to shrnuje takto: „Audemars Frères byla kvalitní švýcarská hodinářská dílna. Komplikace jako čtvrťová repetice s chronografem ve zlatém pouzdře jsou řemeslně ceněné, nicméně nabídková cena v inzerci vyjadřuje přání prodávajícího, nikoli garantovanou likvidní tržní hodnotu.“ Jinými slovy: hodnota je reálná, jen ji musíte správně odhadnout.
Kolik za to sběratelé dávají a kam s nimi
Zatímco dřív hodinky sloužily jako bezpečná pojistka rodinného majetku, dnes se výborně zachovalé kusy s repeticí a stopkami prodávají zhruba v rozmezí 60 000 až 150 000 korun. Na Aukru se sice objevují i nabídky za 250 000 Kč, jenže o skutečné ceně rozhoduje stav stroje, funkčnost odbíjení i originalita ciferníku.
Sběratelé se k tomu staví s nadhledem. V diskusi na sběratelském fóru Chronomag zaznělo: „Lidé v inzerátech pravidelně pletou Audemars Frères s Audemars Piguet. Jakmile vidí nápis Audemars, hned si myslí, že našli poklad za půl milionu. Přitom Audemars Frères dělali masovější kapesní hodinky a běžný kousek bez repetice má cenu jen podle váhy zlata.“ Poučení je jasné: nenechte se unést a nečekejte půl milionu, ale ani si nenechte hodinky za pár korun roztavit.
Pokud podobný kousek objevíte na půdě, v pozůstalosti nebo v zásuvce po babičce, nenoste ho do běžného výkupu zlata. Obraťte se na specializovaného hodináře nebo renomovanou aukční síň. A až příště otevřete starou sametovou krabičku, zkuste poslouchat. Možná vám po sto letech odbije čas, který stojí za to uchovat. Máte doma podobný rodinný poklad i vy?
Zdroje článku: Ineichen, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský