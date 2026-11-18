V dukovanské elektrárně pracuje šest jeřábnic. Lenka Kantová zvedá až 125 tun
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
V dukovanské elektrárně pracuje šest jeřábnic. Lenka Kantová zvedá až 125 tunZdroj: Jaderná elektrárna Dukovany
Článek byl publikován 18.11.2026 10:05
Necelý měsíc před návratem přímého vlakového spojení mezi Jihlavou a Prahou se začínají éterem šířit...
Největší strom při sobotním sázení Aleje svobody na kraji Jihlavy vyšel na dvě ženy, které pochopitelně...
V pohádkové Telči vrcholí přípravy na nadcházející období adventu, Vánoc a příchodu nového roku....
Až na čtyři roky může jít do vězení dvaatřicetiletý cizinec, který ve stejný den řádil v Jihlavě a v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Do Brtnice míří velké řetězce. Na náměstí dnes otevírá Albert, staví se Norma
- RegioJet začne jezdit na lince z Jihlavy do Prahy také se staršími lokomotivami
- Experiment při sázení stromů: Influencerka s maminkou v Jihlavě testovaly ochotu
- Bude i zabijačka. V Telči připravili pestrý sváteční program a nové osvětlení