Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Horoskop na dnešní den: úterý 3. listopadu 2026

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po energickém pondělí přichází den, který nás vrací trochu víc na zem. Ráno ještě doznívá Měsíc ve Lvu, ale během dopoledne vstupuje do Panny. A Panna má ráda věci, které fungují: vyřízený telefonát, opravenou zásuvku, srovnané papíry, čistý stůl a hlavně pocit, že člověk ví, kde co má.
Horoskop na dnešní den: úterý 3. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: úterý 3. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 03.11.2026 04:25

Reklama
Další články z i60.cz
V ateliéru Olbrama Zoubka
V ateliéru Olbrama Zoubka
Fejeton na "světlé zítřky"
Fejeton na "světlé zítřky"

Poblíž našeho domu je občas vidět zajímavý obrázek. Na cestě kolem Pokratického potoka, kam chodí lidé...

Muži páchají sebevraždy čtyřikrát častěji. Podle odborníků často depresi projevují podrážděním či výbušností
Muži páchají sebevraždy čtyřikrát častěji. Podle odborníků často depresi projevují podrážděním či výbušností

Chodí do práce, plní povinnosti a působí, že vše zvládají. Uvnitř však mohou být vyčerpaní, osamělí a bez...

Záněty močových cest. Bylinkářka radí: Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
Záněty močových cest. Bylinkářka radí: Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Zánět močových cest dokáže pořádně znepříjemnit život. Nejčastěji trápí ženy a u některých se opakovaně...

Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Zánět močových cest dokáže pořádně znepříjemnit život. Nejčastěji trápí ženy a u některých se opakovaně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.