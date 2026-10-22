Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Policisté v Schengenu mají novou páku na hledané teroristy. Rychlé informace ze zahraničí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Schengenské státy mohou nově sdílet informace o lidech podezřelých z terorismu nebo závažných trestných činů i s policisty a pohraničníky v dalších zemích. Využijí k tomu nový typ záznamu ve společné databázi.
Schengen, terorismus, Schengenský informační systém, policie, Europol, informace

Schengen, terorismus, Schengenský informační systém, policie, Europol, informace

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:11

Reklama
Další články z Update EU
Policie zasahovala v kancelářích Patriotů pro Evropu
Policie zasahovala v kancelářích Patriotů pro Evropu
Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu
Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu

Europoslankyně Kateřina Konečná oznámila, že vstupuje do frakce Patrioti pro Evropu. Dosud působila v...

Nelegálních migrantů ubývá, EU chce i tak přitvrdit. Ve hře je stopka práva na azyl
Nelegálních migrantů ubývá, EU chce i tak přitvrdit. Ve hře je stopka práva na azyl

Migrační pakt obsahuje nástroj, jak se vypořádat s velkou a náhlou vlnou migrantů. Během krize ve španělské...

Kohezní politika není charita, ale investice, říká předsedkyně Výboru regionů
Kohezní politika není charita, ale investice, říká předsedkyně Výboru regionů

Budoucnost politiky soudržnosti se stává jedním ze sporů, který Evropská unie řeší při přípravě svého...

Po ukrajinských útocích se z internetu vytratili ruští boti. Proruské účty ale neumlčely
Po ukrajinských útocích se z internetu vytratili ruští boti. Proruské účty ale neumlčely

V souvislosti s ukrajinskými útoky na ruská datacentra se objevily teorie o omezení aktivit proruských účtů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

Všechny články tohoto autora →
Update EU
Další články z kategorie Zprávy
Zobrazit více
Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.