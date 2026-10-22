Policisté v Schengenu mají novou páku na hledané teroristy. Rychlé informace ze zahraničí

Schengenské státy mohou nově sdílet informace o lidech podezřelých z terorismu nebo závažných trestných činů i s policisty a pohraničníky v dalších zemích. Využijí k tomu nový typ záznamu ve společné databázi, do níž se mohou dostat také informace ze zemí mimo EU.
Od 15. října disponuje Schengenský informační systém (SIS) rozšířenými možnostmi v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti. Jde o novou kategorii záznamu (či výstrahy, anglicky „alert“).
Jak vysvětluje web VisaVerge, proces začíná mimo EU. Důvěryhodná třetí země nebo mezinárodní organizace nabídne informace o člověku, který je potvrzeným teroristickým bojovníkem, podezřelým nebo vyšetřovaným z terorismu či jiného závažného trestného činu.
Rozhodnutí je však na členských státech, jestli tato data do systému SIS vloží a vznikne tak záznam spojený s konkrétní osobou. S vyhodnocením jim pomůže unijní policejní agentura Europol.
Jakmile některý stát zadá do systému výstrahu, mají k ní relevantní orgány v celém schengenském prostoru přístup v reálném čase. Hraniční stráž a policie mohou tyto záznamy využívat na vnějších hranicích i uvnitř zúčastněných zemí.
Nová kategorie
Schengenský informační systém už obsahuje výstrahy týkající se osob a předmětů, které mají k dispozici pohraniční stráž, policie a další orgány. Mezi dosavadní kategorie patří záznamy související se zatykači a odmítnutím vstupu či pobytu. Systém zároveň monitoruje pohřešované osoby a odcizené předměty.
Nová kategorie zavádí kanál pro zpravodajské informace, které mohou orgánům pomoci lokalizovat, identifikovat, sledovat nebo vyšetřovat podezřelou osobu. A to i v případě, že není k dispozici běžný záznam o zatykači.
Proč až teď?
Schengenské státy zahraniční informace o teroristech dostávaly už dříve. Europol dlouhodobě spolupracuje s partnerskými zeměmi a organizacemi, například s Interpolem, a přijímá od nich data tohoto typu. Uvnitř unijní agentury se pak zpracovávají a následně se sdílejí se státy.
Problém byl v dostupnosti pro „front-line“ důstojníky, tedy pro pohraničníky a policisty v terénu po celém Schengenu. Informace často zůstávaly v analytických systémech Europolu nebo u konkrétních států a nebyly automaticky a v reálném čase viditelné v SIS při běžných kontrolách. Právě to je tedy největší změna.
Někteří evropští politici volali po uzavření Schengenu pro Španělsko, protože se do jeho exklávy v Africe dostaly desítky tisíc migrantů. Z právního ani praktického hlediska to ale není nutné.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.