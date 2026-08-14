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EU se musí změnit, než přijme nové členy. Co se chystá?

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Na konci září Evropská komise představí analýzu toho, jak změnit fungování EU před přijetím nových členů. Chce tak uklidnit státy, které mají z dalšího rozšíření Unie obavy.
rozšíření EU, Evropská komise, Ukrajina

rozšíření EU, Evropská komise, Ukrajina

Zdroj: Update EU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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