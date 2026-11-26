Zůstáváte v křesle starosty. Kde vidíte hlavní priority města na další čtyři roky?
Rád bych využil toho, že stávající koalice významně posílila a máme 24 z 33 mandátů. Nechtěl bych ale, abychom tuto sílu využili k zakonzervování současného stavu. Naopak bych ji chtěl přeměnit v odpovědnost a začít Trutnov trochu přeskládávat tak, aby byl odolnější a silnější do budoucnosti. Kromě velkých projektů, jako jsou Křižík, autobusové nádraží nebo knihovna, se určitě budeme věnovat západnímu obchvatu. Čeká nás také další budování místní infrastruktury. Chceme postupně zlepšovat a dovybavovat jednotlivé městské části a připravit město na budoucnost.
Nedaleko Krakonošova náměstí by měla vzniknout nová městská čtvrť Nový Křižík. Co všechno by tam mohlo vyrůst?
V tuto chvíli máme za sebou architektonickou soutěž, která nastavila obrysy budoucího plánu. Převážnou část území by měly obsadit bytové domy. Musíme tam ale vyřešit také parkování, protože centrum potřebuje větší kapacitu, než má v současnosti. Čeká nás ještě rozhodnutí o autobusovém nádraží. Stávající návrh počítá s tím, že by tam mohlo zůstat, ale připouští i opačnou variantu.
Byty, parkování a autobusové nádraží. Tím ale vaše plány nekončí, že?
Určitě počítáme s tím, že tam zůstane samoobsluha, která je v této lokalitě velmi důležitá. Mohly by vzniknout také další obchodní a administrativní prostory. Město má v tomto území ještě jeden záměr, a tím je nová městská knihovna.
Kdy by se mohly první plány proměnit v realitu?
Prvním krokem bude územní studie, která vznikne z dopracovaného návrhu architektonické soutěže. Následně přeneseme regulativy do územního plánu a teprve potom může začít příprava jednotlivých projektů. Je to opravdu běh na dlouhou trať, ale Trutnovu to dává obrovskou příležitost. Všechna města trpí vylidňováním center. To se nedá zvrátit tím, že starosta uspořádá více společenských akcí nebo architekt vymyslí hezčí náměstí. Lidé se tam sice zastaví, ale nebudou tam trvale. Jedinou cestou je udělat z centra místo, kde se žije. A to znamená bydlení. Proto tento projekt vnímám jako zásadní a strategický.
Velkou proměnou prochází sídliště Zelená Louka. Opravujete silnice, vnitrobloky i veřejný prostor. Co podle vás obyvatelé pocítí nejvíce?
Obyvatele Zelené Louky, stejně jako obyvatele ostatních sídlišť v Trutnově a věřím, že i v celé republice, nejvíce trápí parkování. U každého projektu, který spouštíme, proto přichází otázka, kolik parkovacích míst přibude.
Problém Zelené Louky je v tom, že už před zahájením rekonstrukce tam parkovalo nelegálně 400 aut.Michal Rosa — starosta Trutnova
Bude pro nás velmi náročné najít těchto 400 míst, abychom stávající parkování zlegalizovali. Nových míst budou v jednotlivých ulicích jednotky, celkově desítky. Budeme je hledat postupně.
Pustili jste se také do proměny vnitrobloků. Jak by měly v budoucnu vypadat?
V letošním roce jsme se pustili do prvního z nich. Navrhli ho autoři celkové studie a měl by být vzorový. Předpokládáme, že v budoucnu budou do jednotlivých vnitrobloků vstupovat různí architekti, krajináři a zahradníci. Chtěli jsme proto mít jeden vnitroblok, u kterého budeme moci říct: Tam se běžte podívat, takhle to děláme. Máme samozřejmě manuál, ale vždycky je lepší to vidět na vlastní oči.
Velké plány máte také s bývalým obchodním domem Jiskra. Co s ním bude?
Město tento objekt na konci roku 2025 vykoupilo. Rozjeli jsme poměrně rozsáhlou participaci s veřejností a vybraný architektonický tým už pracuje na návrhu. Čekají nás další kola diskusí, tentokrát už ne o vizích, ale nad konkrétním výkresem provozního uspořádání. Zatím neřešíme, jak bude Jiskra vypadat. Mnohem důležitější je, jaké aktivity a instituce v ní budou a jak bude fungovat. Pro Zelenou Louku je to podle mě neopakovatelná příležitost, protože tam není příliš mnoho ploch, kde by se dala doplnit občanská vybavenost. Je proto důležité, abychom to udělali správně hned napoprvé.
Populace stárne a města se na tento trend musí připravit. Trutnov má novou budovu domova pro seniory s kapacitou 34 lůžek. Jaké změny přinese seniorům a jejich rodinám?
Důležité je říct, že jsme nový objekt nestavěli kvůli navýšení kapacity, ale proto, abychom zvýšili komfort. Většina pokojů je jednolůžkových. Trutnov měl zároveň dva domovy pro seniory na různých koncích města, nyní bude mít domov na jednom místě. To vnímáme jako důležité i pro budoucnost. Ve chvíli, kdy jsme na hraně kapacit zdravotních sester, pečovatelek a dalšího personálu, je vždy jednodušší řešit záskoky na jedné adrese než na dvou.
Jaký je mezi seniory zájem o jednolůžkové pokoje?
Zpočátku zájem převyšoval nabídku. Jednolůžkový pokoj je ale spojený s mírně vyšším nájmem a někteří rodinní příslušníci měli obavy, že jejich senior bude na pokoji sám, bez dohledu spolubydlícího. Zájem proto mírně klesl a v tuto chvíli v podstatě odpovídá nabídce.
Jaké další změny v oblasti sociálních služeb plánujete?
Mít kvalitní lůžkovou péči je důležité, nicméně budoucnost je i s ohledem na demografický vývoj především v odlehčovacích a denních službách. Očekávám, že po uplynutí tohoto čtyřletého volebního období si budeme povídat o tom, že jsme rozšířili stacionář a posílili pečovatelské a denní služby.
Nastává doba adventu, doba Vánoc. V Trutnově to bude tak trochu vesmírné období, co si pod tím máme představit?
V minulém roce jsme měli betlémské putování, při kterém děti obcházely jednotlivé městské instituce, například knihovnu nebo muzeum, a sbíraly dílky, ze kterých si potom mohly postavit dřevěný betlém. Na tuto tradici navážeme, ale tentokrát budou sbírat jednotlivé planety Sluneční soustavy. Na konci budou mít vějíř, ve kterém budou planety seřazené podle vzdálenosti od Slunce. Před Uffem navíc budou obří nafukovací planety a Slunce.
Vánoce ale nebudou jen o vesmíru. Na jaké tradiční akce se mohou Trutnováci těšit?
Koncept trutnovských Vánoc jsme v minulém roce otočili o 180 stupňů. Dost jsme se tomu věnovali a myslím, že se to vydařilo. Trutnováci nový koncept přijali, takže navazujeme na všechno, co se podařilo. Nebude chybět rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy ani oblíbená zabijačka. Na tu se osobně těším téměř nejvíc.
Dorazí letos také oblíbení krampusáci?
Budou. Tohle není zábava úplně podle mého gusta, nicméně své publikum má. Myslím si, že starosta není cenzor, takže jsem z toho vycouval a nechávám tomu volný průběh.