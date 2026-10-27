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Když si na to ukážu, tak to seberu. Zloděj v Lípě hájil krádež kola

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Dennívýzva
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Krátce po půlnoci byla strážníkům v České Lípě nahlášena krádež kola. Hlídka ale zloděje vypátrala vlastně za pár minut. Muž, který kolo vzal, se pak strážníkům originálně vymlouval, přesto ho čeká správní řízení.
Když si na to ukážu, tak to seberu. Zloděj v Lípě hájil krádež kola

Když si na to ukážu, tak to seberu. Zloděj v Lípě hájil krádež kola

Zdroj: MP Česká Lípa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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