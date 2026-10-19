Ulice tento týden: Na povrch se dostanou staré křivdy, lži i nečestné plány

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ulice tento týden přinese momenty, které nejednomu obyvateli pořádně zamotají hlavu. Na povrch vyplavou staré křivdy a lži, které dosud držely pod pokličkou. Někteří seberou odvahu jednat, jiní se budou muset smířit s krutou realitou. Zlomená důvěra a mlčení
Kamila si momentálně neví rady. Její plán, jak dceru podpořit přes sociální sítě, skončil fiaskem. Naty si vyslechla její rozhovor s Vladimírem a zjistila tak nepříjemnou pravdu. Identita její nadšené fanynky Dariny byla odhalena a stojí za ní její matka. Tento objev Naty hluboce zasáhl a s Kamilou přerušila veškerý kontakt. Matka snáší dceřino mlčení s velkými obtížemi a marně hledá cestu ke smíření.
Rozhodující večer v Coolně
Marek Dvořák dospěl k závěru, že nečinné čekání musí skončit. Hospodský kvíz v Coolně vnímá jako ideální šanci k dalšímu kroku. Žofka se akce zúčastní a začátek večera probíhá podle představ. Marek stojí před výzvou najít vhodnou chvíli a konečně se vyjádřit ke svým citům. Navíc Matěj jej už druhý den přesvědčuje, že je to jediný správný krok.
Dvojnásobný zásah pro Veroniku
Pro Veroniku nastávají těžké časy. Budoucí ženich Patrik vyloží karty na stůl a přizná svou nevěru. Navíc přidá informaci, že očekává potomka s cizí ženou. Veronika je zradou svého snoubence naprosto zdrcena a hledá pochopení. Její naděje se upírají k nejlepší kamarádce Blance. Ukáže se ovšem, že ani ta nebyla tak docela upřímná, což ji pořádně zasáhne.
Rizikový plán v boji za spravedlnost
Soňa Čechová si je vědoma, že Radek Mastný je velmi těžký protivník. Vzdát se ale nehodlá. Díky spolupráci s Ájou se jí podařilo rozklíčovat jeho nečestné plány a chystá odvetu. Souboj s Mastným bude náročný a bez podpory okolí se neobejde. Soňa vstupuje do hodně nejisté situace, kde je v sázce velmi mnoho.
Konec vyhýbavých odpovědí
Adriana Pešková dlouhodobě tajila dceři skutečnosti o jejím otci. Lži si ale začínají vybírat svou daň. Klárka zjistí od kamarádky, že její otec Rafael o ni nejeví zájem, a trápí se. Adrianě dochází, že snaha dceru chránit nepřináší nic dobrého. Proto se rozhodne pro rázné řešení a chystá se Klárce sdělit, jak se věci ve skutečnosti mají. Dokončí to ale, nebo opět selže?
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).