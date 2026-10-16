Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

U Stěbořic vyroste nádrž na ochranu Opavy před povodněmi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Opava, jedno z nejhůře zasažených měst při povodních v roce 2024, kdy voda zaplavila přes 7000 nemovitostí a škody přesáhnou 12 miliard korun, má…
povodeň

povodeň

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:30

Reklama
Další články z Náš REGION
Firmou roku na Vysočině je jihlavský výrobce součástí pro Airbus a Boeing
Firmou roku na Vysočině je jihlavský výrobce součástí pro Airbus a Boeing
Trať mezi Brnem a Přerovem čeká další výluka
Trať mezi Brnem a Přerovem čeká další výluka

Cestující na trati mezi Brnem a Přerovem si budou muset opět zvyknout na autobusy místo vlaků. České dráhy...

Lucie Bílá jako Obyčejná holka. V novém muzikálu ji na jevišti doplňují manžel i syn
Lucie Bílá jako Obyčejná holka. V novém muzikálu ji na jevišti doplňují manžel i syn

Původní český muzikál Obyčejná holka měl v Divadle Lucie Bílé světovou premiéru 17. září. Lucie Bílá se v...

Kamion uvízlý pod pražským mostem neměl povolení pro nadměrnou přepravu
Kamion uvízlý pod pražským mostem neměl povolení pro nadměrnou přepravu

Kamion s vrtnou soupravou na podvalníku, který loni uvázl pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze, jezdil bez...

Holubi terorizují historické centrum Nového Jičína
Holubi terorizují historické centrum Nového Jičína

Holubi se stali trvalým problémem historického jádra Nového Jičína. Obsadili výklenky, římsy i další...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.