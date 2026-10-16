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Stačí špetka soli kolem knotu: Velká hřbitovní svíčka pak může vydržet svítit celé dva týdny, tvrdí rituální web

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Na delší hoření hřbitovní svíčky má podle rituálních rádců stačit obyčejná kuchyňská sůl. Výsledek ovlivní, kolik jí nasypete, kam přesně a jakou svíčku k tomu vyberete.
Stačí špetka soli kolem knotu: Velká hřbitovní svíčka pak může vydržet svítit celé dva týdny, tvrdí rituální web

Stačí špetka soli kolem knotu: Velká hřbitovní svíčka pak může vydržet svítit celé dva týdny, tvrdí rituální web

Zdroj: Foto: Capvideo - licence CC BY 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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