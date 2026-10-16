Banky vyzývají Čechy: Neplaťte všechno kartou. Spočítaly, kolik hotovosti má mít doma každá domácnost

Zaplatit mobilem nebo hodinkami trvá vteřinu, jenže jen do chvíle, kdy vypadne proud nebo síť. Centrální banky a úřady v několika evropských zemích proto začaly svým domácnostem radit, aby měly v šuplíku i obyčejné bankovky. A rovnou spočítaly, kolik by to mělo být.
Česká státní příručka pro krizové situace sice hotovost doporučuje, konkrétní částku ale nenabízí. Zahraniční výpočty se naštěstí dají snadno převést na koruny.
Kolik korun odložit podle evropského klíče
Evropská centrální banka (ECB) v ekonomickém bulletinu ze září 2025 shrnula doporučení úřadů z Nizozemska, Rakouska a Finska. Podle tohoto souhrnu jde zhruba o 70 až 100 eur na každého člena domácnosti, případně o tolik peněz, kolik pokryje nutné nákupy přibližně na 72 hodin.
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Po přepočtu kurzem České národní banky z 15. října 2026 to pro jednoho člověka dělá asi 1 700 až 2 400 Kč. Pro větší domácnost se částka jednoduše násobí:
Počet lidí v domácnosti Rezerva na 72 hodin (70 až 100 eur na osobu, zaokrouhleno na stovky Kč) 1 1 700–2 400 Kč 2 3 400–4 900 Kč 3 5 100–7 300 Kč 4 6 800–9 700 Kč
Rodiny s dětmi mohou vystačit s menší sumou, protože nizozemské doporučení počítá u dětí s nižší částkou než u dospělých.
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Švédská centrální banka Riksbank v březnu 2026 doporučila všem domácnostem mít doma 1 000 švédských korun na dospělého. Podle kurzu z 15. října 2026 je to necelých 2 200 Kč. Taková rezerva má vystačit na týden základních nákupů a banka ji označuje za orientační, takže si ji každý může přizpůsobit podle počtu lidí a vlastních potřeb.
Riksbank zároveň vybízí, aby lidé bankovky občas použili i v klidných časech. Pravidelné placení hotově podle ní pomáhá udržet v chodu celý hotovostní systém.
Proč banky najednou mluví o hotovosti
Karta ani mobil nepomohou, když:
v celém regionu vypadne proud, přestane fungovat mobilní signál nebo internet, banku ochromí hackerský útok nebo technická porucha. Přečtěte si také: Řemeslo, které v Česku umí sotva 40 lidí. Zakázky mají na 3 roky dopředu
Hotovost oproti tomu nepotřebuje proud ani signál.
V praxi to ukázal rozsáhlý výpadek proudu ve Španělsku a Portugalsku v dubnu 2025. ECB ho rozebrala spolu s pandemií covidu, ruskou invazí na Ukrajinu a řeckou dluhovou krizí. Ve všech čtyřech případech zájem lidí o bankovky vzrostl.
Při rozsáhlém výpadku proudu nezaplatíte kartou ani mobilem, a proto se hodí mít doma hotovost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Raději drobné bankovky a mince
Záleží i na tom, z čeho se rezerva skládá. Švédská i nizozemská centrální banka a také česká příručka 72 hodin shodně radí rozložit rezervu do bankovek různých hodnot. Nizozemské i české doporučení k tomu výslovně přidává mince. Kdo dokáže zaplatit přesně, nemusí spoléhat na to, že prodavač bude mít z čeho vracet.
Celou sumu přitom není nutné vybírat naráz. Nizozemská centrální banka doporučuje odkládat bankovky a mince postupně během několika měsíců, klidně z drobných, které vám vrátí v obchodě.
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Hotovost je jen jedna z pojistek. Riksbank radí mít i dvě karty z různých karetních sítí, například Visa a Mastercard. Kdo nosí kartu jen v mobilu, udělá dobře, když bude mít plastovou kartu po ruce a PIN bude znát zpaměti, protože s vybitým telefonem nezaplatí.
Česká příručka částku neříká
Ministerstvo vnitra a hasiči zařadili hotovost mezi nouzové zásoby v projektu 72 hodin. Plakát k příručce radí mít mince a bankovky různé hodnoty, kolik korun to má být, ale neuvádí.
Česká příručka 72 hodin radí mít v nouzové zásobě mince i bankovky různé hodnoty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plukovník Ivo Zelinka z Armády ČR, který znal obsah příručky ještě před jejím vydáním, v létě 2025 radil držet doma v hotovosti aspoň pár tisíc korun a dát přednost bankovkám nižších hodnot, jak informovaly Seznam Zprávy. Podle něj navíc část menších prodejen zřejmě zvládne obsluhovat zákazníky i při výpadku proudu, takže kdo má bankovky po ruce, má šanci nakoupit. Peníze patří na bezpečné místo v bytě a slouží jako nouzová rezerva pro první dny výpadku.
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Zdroje: https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/press-releases/2026/new-recommendations-for-public-payment-preparedness/, https://www.dnb.nl/betalen/contant-geld-in-jouw-noodpakket/, https://hzscr.gov.cz/soubor/pripravenost-zachranuje-zivoty-72h-pdf.aspx, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-radio-voda-hotovost-vlada-vyda-manual-pro-blackout-s-panikou-nepocita-282822, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/642361-banka-vyzvala-lidi-aby-meli-doma-hotovost-duvodem-je-valka-na-blizkem-vychode, https://www.noviny.sk/ekonomika/1249845-europania-si-odkladaju-hotovost-pre-pripad-krizy-niektore-staty-radia-kolko-penazi-mat-doma, https://www.thelocal.de/20250925/why-are-europes-residents-being-advised-to-keep-e100-in-cash-at-home/, https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2025/html/ecb.ebart202506_02~1a773e2ca3.en.html