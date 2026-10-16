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Banky vyzývají Čechy: Neplaťte všechno kartou. Spočítaly, kolik hotovosti má mít doma každá domácnost

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Zaplatit mobilem nebo hodinkami trvá vteřinu, jenže jen do chvíle, kdy vypadne […]
Banky vyzývají Čechy: Neplaťte všechno kartou. Spočítaly, kolik hotovosti má mít doma každá domácnost

Banky vyzývají Čechy: Neplaťte všechno kartou. Spočítaly, kolik hotovosti má mít doma každá domácnost

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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