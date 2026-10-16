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Google Kalendář v Android Auto skrývá navigační zkratku, o které většina řidičů netuší. Stačí jedno klepnutí a jedete

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Stačí vyplnit pole místa v kalendářové události, a na displeji auta se z ní rovnou spustí navigace bez hledání v Mapách.
Android Auto, aplikace, navigace, mapa

Android Auto, aplikace, navigace, mapa

Zdroj: Uživatel Raimond Spekking / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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