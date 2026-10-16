Google Kalendář v Android Auto skrývá navigační zkratku, o které většina řidičů netuší. Stačí jedno klepnutí a jedete

Když Google v roce 2019 přidal do Android Auto samostatnou aplikaci Kalendář, zmínil v oznámení na svém blogu jednu praktickou funkci, která snadno zapadne: pokud má kalendářová událost vyplněné místo konání, lze přímo na displeji auta spustit navigaci do cíle. Není potřeba přepisovat adresu ani ji diktovat do mikrofonu. Stačí otevřít událost a klepnout na místo. Funkce přitom není součástí Google Map, kde by ji řidič přirozeně hledal, ale nachází se v samostatné aplikaci Kalendář ve spouštěči Android Auto. Právě proto o ní podle našeho odhadu mnoho řidičů neví: při běžném používání navigace na ni jednoduše nenarazí.
Kde přesně tu zkratku najdete
Aplikaci Kalendář v Android Auto najdete ve spouštěči aplikací, tedy v přehledu všech dostupných aplikací na displeji auta. Po otevření se zobrazí přehled událostí pro daný den. Klíčový moment nastane, když klepnete na událost, která má vyplněné pole „Místo“. Následně můžete spustit navigaci přímo do uvedeného cíle prostřednictvím Google Map.
Google při původním představení funkce hovořil o „pár klepnutích“ od kalendářové události k navigaci. V praxi to znamená otevřít spouštěč aplikací, spustit Kalendář, vybrat událost a klepnout na místo konání. Jedno klepnutí tedy stačí k samotnému spuštění navigace, nikoli k celému procesu od domovské obrazovky auta. Právě tento krok navíc odpadá oproti běžnému postupu, kdy řidič otevře Mapy, hledá cíl v nedávných trasách či uložených místech nebo adresu nadiktuje hlasem. Pokud auto stojí, může ji zadat také ručně na displeji, protože psaní za jízdy Android Auto blokuje.
Celé kouzlo je v poli „Místo“
Funkce stojí a padá s jedním jednoduchým návykem: při vytváření události v Google Kalendáři vyplnit pole „Místo“. Na Androidu jde o běžnou součást detailu události. Nemusíte přitom zadávat přesnou poštovní adresu. Google Mapy dokážou rozpoznat i názvy míst, například „Nemocnice Motol“, „OC Letňany“ nebo „Restaurace U Fleků“. Spolehlivější je ale vybrat konkrétní místo z nabídky návrhů, než zadávat volný popisek typu „u Petra doma“.
Největší přínos této funkce tak paradoxně nesouvisí přímo s autem, ale se způsobem, jakým si plánujete den. Kdo si zvykne přidávat místo ke každé schůzce, návštěvě lékaře nebo rodinné oslavě, získá v Android Auto přehled plánovaných cest bez další práce. Kdo naopak pole „Místo“ nechává prázdné, ten tuto zkratku využít nemůže.
Gemini přidává hlasovou vrstvu, v češtině s výhradami
Google v roce 2025 oznámil příchod Gemini do Android Auto a výslovně uvedl Google Calendar mezi podporovanými aplikacemi. Gemini dokáže vyhledat události v kalendáři na dotaz typu „Co mám dnes v kalendáři?“ nebo „Kde je dnes večer ta schůzka?“ a zároveň pomáhá vyhledávat cíle a plánovat trasy v Mapách. Google však v dokumentaci podrobně nepopisuje, že by bylo možné jedním hlasovým povelem přímo spustit navigaci k místu uvedenému v kalendářové události. Z dostupných informací tedy nelze s jistotou tvrdit, že propojení obou kroků funguje automaticky.
Pro české řidiče je tu navíc důležitá výhrada. Čeština je v seznamu podporovaných jazyků Gemini označená hvězdičkou, která upozorňuje na omezení některých funkcí. Patří mezi ně hlasové příkazy „Hey Google“ a vybrané akční funkce. Hlasové ovládání proto v češtině nemusí fungovat stejně hladce jako v angličtině. Samotná zkratka přes displej auta ale na jazyku nezávisí.
Funguje to v Česku spolehlivě?
Česká republika má z hlediska mapových dat dobrou podporu. Google u ní uvádí dostupnost geokódování, dopravních informací, navigačních pokynů pro řidiče i chodce a také údajů o rychlostních limitech. České adresy a místa tak mají v Mapách solidní oporu. Nápověda Android Auto ovšem Česko ve svém seznamu oficiálně podporovaných zemí neuvádí. To ale samo o sobě neznamená, že služba v Česku nefunguje, jak ostatně potvrzuje její běžné používání českými řidiči.
Pro úplnost: Android Auto potřebuje aktivní datové připojení a Gemini je závislé na internetu. Google Mapy však po stažení offline map umožňují navigaci i bez signálu, jen s omezeními, například bez aktuálních dopravních informací. Podobnou možnost nabízí také Apple. V CarPlay lze otevřít Kalendář, zobrazit detail události a podle Applu se mohou objevit i volby pro získání trasy na místo konání.
Jeden jednoduchý návyk v telefonu – vyplňovat místo u každé události – vám může ušetřit spoustu zbytečných klepnutí na displeji auta. A hlavně už nebudete před odjezdem na parkovišti znovu hledat adresu, kterou jste si do kalendáře mohli uložit už při plánování.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík