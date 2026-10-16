Příští týden v Ulici: Patrik se přizná k nevěře, ztracená důvěra a Sonin boj o spravedlnost

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v Ulici opět přinese situace, které zásadně ovlivní osudy místních obyvatel. Na povrch vyplavou dlouho skrývaná tajemství a na spadnutí jsou i nečekaná přiznání. Diváky čekají napjaté momenty plné zklamání i odhodlání vzít osud do vlastních rukou. Rozčarování a ztracená důvěra
Kamila se ocitá ve velmi složité situaci. Její pokus podpořit dceru přes sociální sítě se nepovedl. Naty náhodou vyslechla hovor, který neměla slyšet. Dozvěděla se tak, že její oddaná fanynka Darina je ve skutečnosti její vlastní matka. Tento nečekaný objev pro ni představuje obrovské zklamání a momentálně s Kamilou úplně přerušila kontakt. Matka nese dceřino mlčení velmi těžce a vůbec netuší, jak vzniklou propast mezi nimi překlenout.
Romantika v Coolně
Marek si uvědomuje, že vyčkávání k ničemu nevede. Chystaný pub kvíz v oblíbené Coolně vnímá jako skvělou příležitost pro sblížení s Žofkou. Ta do podniku dorazí a ze začátku vše vypadá velmi nadějně. Marek se tak ocitá před důležitým krokem. Potřebuje sebrat odvahu a své city konečně projevit.
Tvrdá rána pro Veroniku
Pro Veroniku se hroutí svět. Patrik jí odhalí nejen nevěru, ale rovnou šokující novinku. Čeká dítě s jinou ženou. Veroničin smutek ze zrady snoubence ještě umocňuje pocit osamění. Právě teď by uvítala podporu kamarádky Blanky. Ta před ní ovšem také něco tajila a brzy se ukáže, co přesně to bylo.
Soňa bojuje o spravedlnost
Soňa si plně uvědomuje, jak velkou hrozbu Mastný představuje. Odmítá však ustoupit. Spojila síly s Ájou, díky které odhalila Mastného skryté úmysly. Chystá se přejít do protiútoku, i když ví, že bez pomoci blízkých nemá příliš šancí na úspěch. Zvolená strategie je velmi riskantní a Soňa dává všanc opravdu hodně.
Adriana odkrývá karty
Adriana už neví, jak dál kličkovat. Dlouhodobá snaha uchránit dceru před pravdou o jejím otci se míjí účinkem. Klárka se trápí. Její kamarádka jí vyprávěla o tom, jaký nezájem o ni její táta jeví. Adrianě tak postupně dochází, že neustálým lhaním dceři jen ubližuje. Rozhodne se proto celou situaci řešit a konečně jít s pravdou ven.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).