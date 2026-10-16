Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vařečka položená přes hrnec zastaví pěnu dřív, než stihne přetéct. Sporák zůstane čistý bez jediné kapky na plotýnce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud rádi vaříte, ale bytostně nenávidíte, když obsah hrnce či pánve vyteče na varnou plochu, zkuste vyzkoušet jednoduchý trik s vařečkou.
Vařečka položená přes hrnec zastaví pěnu dřív, než stihne přetéct. Sporák zůstane čistý bez jediné kapky na plotýnce

Vařečka položená přes hrnec zastaví pěnu dřív, než stihne přetéct. Sporák zůstane čistý bez jediné kapky na plotýnce

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:20

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Vadné okurky jsem roky vyhazovala, než mi sousedka ukázala recept na pikantní omáčku. Teď ji rodina doslova hltá a vydrží celou zimu
Vadné okurky jsem roky vyhazovala, než mi sousedka ukázala recept na pikantní omáčku. Teď ji rodina doslova hltá a vydrží celou zimu
Moli v kuchyni se vrací, dokud nepoložíte na polici jednu bylinu. Stojí pár korun a její vůni hmyz fyzicky nesnese
Moli v kuchyni se vrací, dokud nepoložíte na polici jednu bylinu. Stojí pár korun a její vůni hmyz fyzicky nesnese

Bobkový list může mít v domácnosti mnohá využití. Nejenom, že se hodí do vaření, ale svým zápachem také...

Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon
Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon

Plíseň bramborová dokáže za chladného a mokrého počasí zničit rajčata během sedmi až deseti dnů. První...

Prázdný regál první den akce není smůla, ale záměr. Zákon to zakazuje, jenže obchody znají formulku, která je chrání
Prázdný regál první den akce není smůla, ale záměr. Zákon to zakazuje, jenže obchody znají formulku, která je chrání

Leták slibuje výraznou slevu, regál zeje prázdnotou. Obchodníkům pomáhá dovětek „do vyprodání zásob“. Soudy...

Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto
Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto

Nechtěné spolubydlící v podobě komárů a jiného hmyzu dokážete z bytu vystrnadit i bez pomoci speciálních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.