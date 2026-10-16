Ročního Mylese odbyli dvakrát, sestra bledost svedla na zrzavé vlasy. Matka si vymohla krevní test a ten ukázal nádor

V září 2023 byl Myles roční batole, které si hrálo, mazlilo se a se zájmem objevovalo svět kolem sebe. Pak se jeho chování náhle obrátilo. Zbledl, odmítal jídlo i pití a chtěl jen, aby ho někdo pořád nosil v náručí.
Pediatrovi stačila zběžná prohlídka, sestře barva vlasů
Danielle nečekala a vzala syna k pediatrovi. Lékař si chlapce krátce prohlédl a usoudil, že jde nejspíš o běžný virus. Myles přitom neměl rýmu ani kašel. Diagnóza tedy vznikla po rychlé prohlídce a bez obvyklých příznaků, které by ji podpíraly.
Ani po týdnu se stav nezlepšil. Chlapec úplně přestal chodit a pít a matka mu vodu podávala stříkačkou.
Danielle s ním proto odjela na pohotovost a tam rázně trvala na krevních testech. Sestře řekla, že je Myles bledší než obvykle. Zdravotnice odpověděla, že je zrzavý a u zrzavých dětí se průsvitná kůže dá čekat. Matka ale srovnávala syna s tím, jak vypadal předtím, a zrzavé vlasy měl i ve dny, kdy byl zdravý. Jeho barva vlasů tedy změnu vysvětlit nemohla. „Byla jsem hodně zaskočená. Došlo to tak daleko, že jsem se sama sebe ptala, jestli nejsem přehnaně ochranitelská,“ popsala Danielle britskému deníku Mirror.
Krevní obraz odhalil nádor, jaký se nejčastěji objevuje u předškoláků
Výsledky potvrdily, co matka tušila celé týdny. Myles měl v dutině břišní nádor zvaný neuroblastom, a to v pokročilém stadiu. Podle serveru iRozhlas jde o vysoce rizikové nádorové onemocnění, které se nejčastěji projevuje u dětí předškolního věku.
Chlapce okamžitě převezli na oddělení, kde konečně dostal péči, kterou potřeboval. Chemoterapie začala zabírat brzy a Myles se k zotavení propracovával jen pomalu.
Podle posledních zpráv se zdá, že je vše zažehnáno. Ke kterému datu to platí a o jaké vyšetření se to opírá, zveřejněné informace neříkají, a slovo „zažehnáno“ proto zůstává neověřené.
Dva týdny po ventilátoru už tancoval s plyšáky
Rodiče léčbu sdílejí na TikToku pod účtem @mylesjourney. V jednom z příspěvků popsali, že je Myles v nemocnici od pátku, protože potřeboval kyslík a stále měl vysokou tepovou frekvenci. Den předtím podstoupil CT vyšetření plic a lékaři měli rozhodnout, jestli ho uspí, aby mohli odebrat vzorek z oblasti kolem plic.
Ve stejném příspěvku rodiče připomněli, že ještě o dva týdny dřív ležel syn na jednotce intenzivní péče napojený na ventilátor. Teď si hrál s hračami a tancoval s plyšovými medvídky na svou oblíbenou píseň. Danielle a její partner Jon přiznali, že mají noční můry a každý den se bojí, co přinese. Píšou také, že léčbu už provázela řada komplikací.
Danielle má pro ostatní rodiče jednu radu: nenechat se odbýt
Svůj příběh matka zveřejnila jako varování. Rodiče podle ní mají být neústupní a trvat na odpovídající péči, i když jim zdravotníci tvrdí, že se nic vážného neděje. V jejím případě přišla diagnóza až ve chvíli, kdy si krevní testy na pohotovosti sama vymohla.
Myles není jediný pacient, u kterého lékaři vážnou nemoc napoprvé přehlédli. Jinou ženu poslali domů s tím, že má hemeroidy. Ve skutečnosti měla rakovinu.