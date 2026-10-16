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Zloději kradou věnce z hrobů a prodávají je na trzích. Na dušičky stačí fix a hrst kamenů, aby je nechali být

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Před dušičkami chodí na hřbitovy nejen pozůstalí. Výzdobu, kterou rodiny na hroby připraví, si někteří lidé odnášejí a obchodují s ní. Bránit se dá levně a bez zvláštního vybavení.
Zloději kradou věnce z hrobů a prodávají je na trzích. Na dušičky stačí fix a hrst kamenů, aby je nechali být

Zloději kradou věnce z hrobů a prodávají je na trzích. Na dušičky stačí fix a hrst kamenů, aby je nechali být

Zdroj: Foto: Arlington National Cemetery - licence Public domain
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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