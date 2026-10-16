Kdo má v kredenci tenhle talíř po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 2 000 Kč

Modrobílé nádobí s jemnými kvítky zná snad každý, kdo v dětství trávil neděle u prarodičů. Léta se z něj jedlo jen o svátcích a zbytek roku stálo za sklem. Dnes po něm pátrají sběratelé a za vybrané kusy jsou ochotní zaplatit víc, než by majitele napadlo. Zlatý důl to ale nebývá vždycky a jestli máte doma ten správný kus, poznáte během chvilky.
Kdysi za pár korun, dnes za 1 000 Kč
Porcelán z dob Československa se vrací do módy a kupce k němu táhne hlavně nostalgie. Podle reportáže CNN Prima NEWS si lidé hrnečky s cibulovým vzorem z Dubí nebo Lokte kupují i za 1 000 Kč za kus. Ještě před patnácti lety přitom podobné hrnečky ležely v bazarech za 5 až 20 korun a nikdo o ně nestál.
Majitel antikvariátu Petr Horáček, který v reportáži vystoupil, vidí za vlnou zájmu vzpomínky na dětství.
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Talíř, o kterém je řeč, se jmenuje cibulák. Stejně jako u hrnků ale platí, že zajímavou cenu nemá každý kus, který doma najdete.
Granátové jablko, kterému Evropa říkala cibule
Vzor vznikl v saské Míšni v 18. století, kdy tamní manufaktura napodobovala drahý modrobílý porcelán dovážený z Číny. Baňaté plody u okrajů, podle kterých dostal vzor jméno, zobrazují granátová jablka a broskve. Evropané si je spletli s cibulí a přezdívka už vzoru zůstala.
Cibulový vzor vznikl v 18. století v saské Míšni, kde tamní manufaktura napodobovala čínský porcelán. Ilustrační foto. Zdroj: Calvin Michl / Unsplash.
Továrna na porcelán v Dubí u Teplic má cibulák v sortimentu od roku 1885 a vyrábí ho dodnes, i proto ho najdete v tolika kredencích po celé republice. V jedné kredenci se tak často sejdou kusy, mezi kterými jsou i desítky let.
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Modré kvítky vypadají na levném i drahém kusu skoro stejně. Víc řekne razítko na rubu talíře, podle kterého se dá poznat výrobce i období, kdy kus vznikl.
Nejcennější jsou kusy se dvěma zkříženými meči. Tímto symbolem označuje své zboží Míšeň a za její ručně malovaný cibulák se platí v řádu tisíců korun za jediný talíř.
Nejstarší značkou z Dubí je ovál s nápisem MEISSEN a hvězdičkou pod ním, která je u dubských kusů jen obrysová. Novější dubské zboží až po současnou řadu poznáte podle písmene D se stylizovanou korunkou nebo podle slova ZWIEBELMUSTER, což německy znamená cibulový vzor.
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Od značky se odvíjí i cena. Talíř, který Dubí vyrobilo v posledních desetiletích, prodáte nejčastěji za několik set korun. Starý kus bez poškození už sběratelům stojí za tisícové částky, i 2 000 Kč a víc. Nejvýš se dostávají ucelené historické servisy, u kterých jde o desítky tisíc.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co prodáváte Kolik za to můžete dostat Talíř z Dubí z posledních desetiletí nejčastěji několik set korun Starý kus bez poškození i 2 000 Kč a víc Míšeňský kus se zkříženými meči v řádu tisíců korun za talíř Ucelený historický servis desítky tisíc korun Co z pokladu udělá obyčejné nádobí
Sběratelé chtějí nepoškozené kusy. Cenu výrazně srazí tyto vady: – odštípnutý kousek glazury na hraně; – prasklina ve střepu, i když je jen tenká; – slepené místo nebo jiná dřívější oprava; – zašedlá glazura po letech používání.
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Cibulový vzor si během let osvojily i jiné továrny a vedle kvalitního zboží vznikaly i levné kopie. Talíř bez čitelné značky renomovaného výrobce proto sběratele většinou nezaujme.
Nejvíc sběratele lákají soupravy pro šest nebo dvanáct osob, ve kterých nechybí ani jeden díl.
Domácí test a pohled do aukcí
Nejdřív talíř vyzkoušejte sluchem. Lehce na okraj klepněte nehtem a poslouchejte, protože prasklina změní zvuk, který porcelán vydává. Pak pořiďte dvě fotky, celkový záběr dekoru a ostrý detail razítka, ať máte co poslat znalci.
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Při odhadu ceny se vyplatí sledovat ukončené aukce s příhozy, protože ukazují, kolik byl kupec skutečně ochoten zaplatit. Částka v inzerátu vyjadřuje jen přání prodávajícího.
Jak střízlivá umí realita být, ukázala aukce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z května 2020. Nejvyšší příhoz za použitou dvacetidílnou soupravu cibuláku se v ní zastavil na 800 Kč. Zkřížené meče nebo stará oválná značka na nepoškozeném kusu jsou ale dobrý důvod zajít se poradit se starožitníkem nebo znalcem.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/hobby/hodnota-cibulaku/, https://www.royalcrystal.cz/advisor/originalni-cibulak-vs-falesny-cibulak-co-by-jste-meli-vedet, https://www.antikpraha.com/cibulak-a-jeho-historie-u-nas/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibul%C3%A1k, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.nabidkamajetkustatu.gov.cz/Home/AuctionDetail/8183, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/