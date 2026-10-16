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„Bylo by jednodušší, kdyby táta umřel,“ přiznává Martina (37). Za otcem (84) jezdí denně a slyší jen výčitky

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Z veselého chlapa, který s manželkou prožil pevné a šťastné manželství, se po její smrti stal muž, který odhání přátele a zlost si vybíjí na jediném člověku. Jeho dcera se na návštěvy u něj přestala těšit a stydí se za to, co ji při nich napadá.
„Bylo by jednodušší, kdyby táta umřel,“ přiznává Martina (37). Za otcem (84) jezdí denně a slyší jen výčitky

„Bylo by jednodušší, kdyby táta umřel,“ přiznává Martina (37). Za otcem (84) jezdí denně a slyší jen výčitky

Zdroj: Foto: Luca Galuzzi (Lucag) - licence CC BY-SA 2.5
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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