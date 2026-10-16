„Bylo by jednodušší, kdyby táta umřel,“ přiznává Martina (37). Za otcem (84) jezdí denně a slyší jen výčitky

Martina popisuje otce jako člověka, se kterým bývala legrace. Rád si zašel do hospody s kamarády nebo bývalými spolužáky a doma měl ženu, se kterou podle dcery tvořil pár, jenž vydrží cokoli. Pak maminka onemocněla. Nemoc byla krátká, ale velmi vyčerpávající, a po její smrti to celá rodina nesla těžce. „Táta to bral asi nejhůř. Přišel o spřízněnou duši,“ vzpomíná Martina.
Ani staří přátelé ho po pohřbu nedostanou na procházku
Změnu sledovala postupně. Vitální muž se začal straníkům vyhýbat, a to doslova všem. Žádnému z kamarádů se už nepodařilo vytáhnout ho ven, ani na obyčejnou procházku po okolí.
O to víc začal potřebovat dceru. Chtěl, aby za ním jezdila každý den. Martina to zpočátku brala jako pochopitelnou prosbu, protože domácnost vždycky vedla maminka a otec na ni najednou zůstal sám. Návštěvy se ale proměnily v něco jiného. Otec si na ní vylévá vztek a zoufalství a podle něj dělá všechno špatně, jinak, než by si představoval.
Organizace Adra upozorňuje, že senioři se často ocitají v podřízeném postavení, ve kterém jim chybí důstojnost a respekt. Upadají pak do deprese a ta podle ní nezůstává jen u nich, přenáší se i na lidi kolem.
Jedna myšlenka, za kterou se Martina stydí
Martinin den má pevné body, které se nedají vynechat. Pracuje na plný úvazek, má dvě děti, které všude vozí, a k tomu se každý den snaží alespoň na chvíli zastavit u otce. „Hrozně mě to ubíjí,“ říká. Otec je k ní podle jejích slov někdy až hnusný.
Z té únavy se zrodila myšlenka, kterou nahlas vyslovuje jen nerada. „Kolikrát mě napadlo, že by bylo jednodušší, kdyby zemřel, i když to zní příšerně,“ přiznává. Hned dodává, že se za to stydí.
Kvůli otci nesmí Martina ani na dovolenou
Otec dceru nepustí ani na pár dní pryč. Jakmile zmíní dovolenou, slyší, že je nevděčná a špatná dcera. Na návštěvy u něj se už netěší vůbec.
Nálepka nevděčnice se lepí na ženu, která k otci jezdí denně vedle plného úvazku a dvou dětí, a s tím, co pro něj skutečně dělá, nemá nic společného.
Na místo v domově pro seniory se dá čekat až 15 let
Podle údajů, které zveřejnil server iDnes, může čekání na místo v domově pro seniory trvat až patnáct let. O přidělení přitom rozhoduje naléhavost situace, pořadí, v jakém se zájemci přihlásili, roli nehraje.
Martina tuhle možnost otci přesto nadhodila, i když věděla, že čekací doba může být hodně dlouhá. Otec o domově důchodců nechce ani slyšet.