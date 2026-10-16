Predátor 2 mohl začít Arnoldem Schwarzeneggerem na golfu. Štáb v ulicích LA chránili členové skutečného gangu

Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor 2, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima
Ve sci-fi klasice Predátor 2 z roku 1990 se měl v úvodní scéně objevit Arnold Schwarzenegger s bílými vlasy u partie golfu. Režisér James Cameron ho ovšem přesvědčil, aby raději natočil druhého Terminátora. Mimozemský lovec tak v ulicích velkoměsta narazil na neústupného policistu. Válka drogových kartelů přilákala lovce
Los Angeles svírá v roce 1997 kromě vysokých teplot také válka pouličních gangů. Do probíhajícího konfliktu vstupuje mimozemský lovec, který si znesvářené kriminálníky vybírá jako novou kořist. Vyšetřování podivných vražd dostává na starost poručík Mike Harrigan, kterého ztvárnil herec Danny Glover. Tvrdohlavý policista brzy zjistí totožnost pachatele a rozhodne se nepříteli z vesmíru postavit se zbraní v ruce.
Tvůrci chtěli, aby hlavní hrdina působil jako obyčejný člověk z ulice, a postavu mu upravili na míru. O roli se původně ucházel Steven Seagal, který měl představu, že si zahraje psychiatra ze CIA s výbornou znalostí bojových umění, a režisér Stephen Hopkins ho odmítl. Dlouho favorizovaný Patrick Swayze si pro změnu přivodil zranění při práci na snímku Hrozba smrti a fyzicky náročné natáčení odřekl. Roli agenta Petera Keyese získal Gary Busey, pro kterého šlo o první projekt po vážné nehodě na motocyklu.
Odpadky v uličkách a dohled skutečného gangu
Štáb se při práci v losangeleských postranních uličkách potýkal s velkými komplikacemi. Tvůrci museli kličkovat mezi pobíhajícími krysami a všudypřítomnými hromadami odpadků. Situace vyvrcholila v momentě, kdy filmaři při přípravě scény narazili v hromadě smetí na lidskou mrtvolu a museli přivolat úřady.
Během natáčení přestřelek ve východní části města štáb ohrožovaly reálné pouliční boje kriminálních skupin. O bezpečí filmařů se na místě překvapivě starali členové nechvalně proslulého uskupení Crips. Část komparzistů nakonec tvořili profesionální hráči basketbalového týmu Los Angeles Lakers. Danny Glover patřil k jejich velkým fanouškům a produkce zrovna potřebovala velmi vysoké muže do kostýmů dalších vesmírných lovců v pozadí.
Jednoruký kaskadér a chybějící polovina těla
Kostým hlavního mimozemšťana oblékl znovu kaskadér Kevin Peter Hall, který se na natáčení připravoval studiem afrických kmenových tanců. Jeho snahou bylo dodat postavě větší flexibilitu a odlišnou osobnost. V závěru filmu lovec přijde o ruku a tvůrci tuto scénu vyřešili zapojením skutečného jednorukého kaskadéra R. Davida Smithe. Tvora filmaři vybavili vrhací sítí, kopím a kotoučem, přičemž na natahovací kopí museli vyrobit dvě různé rekvizity.
Vystřižené záběry zkomplikovaly scénu na jatkách, kde mimozemšťan přesekne Keyese vrhacím kotoučem. Kvůli mírnějšímu věkovému ratingu padla řada detailů a na podlahu ve filmu dopadnou pouze nohy. Horní polovina Keyesova těla z obrazu nevysvětlitelně zmizí. V této části snímku diváci uvidí chybu s termálním viděním, kdy lovec po ztrátě masky vnímá okolí v tepelných stopách, ačkoliv první film stanovil, že bez vybavení rozeznává pouze odstíny červené.
Lebka konkurenta a ojedinělý herecký rekord
V místnosti s trofejemi na vesmírné lodi visí lebka Vetřelce. Tým specialistů ji vytvořil jako poctu stejnojmennému komiksu a po dokončení natáčení někdo tento rekvizitní kousek ukradl ze studia. Na lodi starší vůdce klanu předá hlavnímu hrdinovi starou křesadlovou pistoli s letopočtem 1715. V roce 2022 filmové univerzum představilo snímek Predátor: Kořist, který původ zbraně divákům osvětlil. Pistole původně patřila francouzskému lovci jménem Raphael Adolini, který v Severní Americe sloužil jako překladatel. Těžce zraněný Adolini zbraň předal hlavní hrdince Naru a výměnou za ošetření ji naučil s pistolí zacházet.
Role detektiva Jerryho Lamberta zajistila herci Billu Paxtonovi velmi netradiční prvenství na filmovém plátně. Stal se obětí tří nejslavnějších vesmírných monster filmové historie. Během své kariéry stihl před kamerou zemřít rukou Terminátora, Vetřelce i Predátora.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).