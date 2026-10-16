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Nová pravidla vyvlastňování pozemků budí obavy. Můžete přijít o dům nebo zahradu kvůli výstavbě bytů?

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Nová pravidla vyvlastňování pozemků vyvolávají obavy. Zjistěte, kdy můžete přijít o dům či zahradu, na jakou náhradu máte nárok a jak se bránit.
Při výběru pozemku si ověřte dostupnost příjezdové cesty, a také to zda je váš vybraný pozemek vedený jako stavební

Při výběru pozemku si ověřte dostupnost příjezdové cesty, a také to zda je váš vybraný pozemek vedený jako stavební

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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