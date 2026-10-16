Nová pravidla vyvlastňování pozemků budí obavy. Můžete přijít o dům nebo zahradu kvůli výstavbě bytů?

Vlastníte pozemek, zahradu nebo rodinný dům a v okolí se chystá nová výstavba? Změny stavebního zákona vyvolaly otázky, zda bude možné snadněji vyvlastnit soukromý majetek kvůli bytovým projektům. Co skutečně umožňuje zákon, kdy může stát do vlastnických práv zasáhnout a jak se můžete bránit, pokud s prodejem nesouhlasíte?
Musíte se bát o svůj majetek? Zdroj: redakce
Novela stavebního zákona má zjednodušit povolování staveb a podpořit výstavbu nových bytů. Posílení postavení bytové výstavby ale vyvolalo obavy mezi vlastníky nemovitostí. Někteří se bojí, že pokud jejich pozemek bude překážet plánovanému projektu, mohou o něj přijít i proti své vůli. Tak jednoduché to ovšem není. Vyvlastnění má zákonem stanovené podmínky a samotný zájem investora k němu nestačí.
Kdy vám stát může pozemek vyvlastnit?
Česko dlouhodobě řeší pomalé povolování staveb a nedostatek dostupného bydlení. Novela stavebního zákona proto počítá se zjednodušením administrativy, omezením opakovaného posuzování stejných otázek a sjednocením stavebního řízení. Záměrem je, aby se například nové bytové domy nemusely připravovat a povolovat tak dlouho jako dosud.
Podstatná je však právě změna postavení bytové výstavby. Ministerstvo ji představuje jako strategický zájem státu, který má pomoci rozvoji dostupného nájemního, družstevního i vlastnického bydlení. To samo o sobě ještě není rozhodnutím o vyvlastnění konkrétního pozemku. Může to ale ovlivnit právní posuzování veřejného zájmu u stavebních projektů.
Vyvlastnění umožňuje české právo už dnes. Upravuje ho především zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. Vlastnické právo lze odejmout nebo omezit pouze pro zákonem stanovený účel, ve veřejném zájmu a za náhradu. Nestačí tedy, že se investorovi váš pozemek hodí nebo že na něm územní plán připouští výstavbu. Musí být splněny zákonné podmínky, prokázán převažující veřejný zájem a také to, že potřebná práva nelze získat dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění navíc smí proběhnout pouze v nezbytném rozsahu. Pokud například stačí využít malou část pozemku nebo zřídit věcné břemeno, nemělo by docházet k odebrání celé nemovitosti.
Jakmile se začne jednat o vašem majetku, ověřte si, že znáte svá práva. Zdroj: Magnific Nejdřív musí přijít nabídka na odkup. Teprve potom může následovat řízení
Vyvlastnění má být až krajním řešením.
Zákon č. 184/2006 Sb. proto stanoví, že se vyvlastnitel musí nejprve pokusit získat potřebná práva smluvně. Podle obecné úpravy musí mít vlastník na uzavření smlouvy zpravidla alespoň 90 dnů od doručení návrhu. Součástí nabídky má být také znalecký posudek, informace o konkrétním účelu zamýšleného vyvlastnění a upozornění na možnost předložit vlastní znalecký posudek. U některých zvláštních zákonných režimů mohou platit odlišnosti.
Pokud k dohodě nedojde, může oprávněný žadatel podat žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení. To však neznamená, že úřad musí žádosti vyhovět. Příslušný vyvlastňovací úřad posuzuje splnění zákonných podmínek. Výsledkem může být rozhodnutí o odnětí vlastnického práva, jeho omezení, ale také nevyhovění žádosti.
Majitel má právo se řízení účastnit, předkládat důkazy, namítat nesplnění podmínek a využít dostupné opravné prostředky. V případě sporu může následovat také soudní přezkum.
Za vyvlastněný majetek náleží finanční náhrada
Jednou z nejdůležitějších podmínek je náhrada. Vyvlastnění nemůže proběhnout bez zákonem stanovené kompenzace. Její výše se odvíjí od konkrétní nemovitosti, druhu zásahu a příslušných pravidel oceňování. Zákon o vyvlastnění vychází při odnětí vlastnického práva z obvyklé ceny pozemku nebo stavby, případně ze zákonem určeného způsobu ocenění. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit další pravidla.
Pokud se vlastník s nabízenou částkou neztotožňuje, nemusí ji bez dalšího přijmout. Může předložit vlastní znalecký posudek a výši náhrady právně zpochybnit. Rozhodnutí o vyvlastnění má dvě podstatné části. Jedna řeší samotné odnětí či omezení práv, druhá stanoví náhradu a lhůtu k jejímu zaplacení. Je dobré počítat s tím, že finanční náhrada nemusí z pohledu vlastníka odpovídat osobní hodnotě nemovitosti. Dům po prarodičích nebo zahrada, kterou rodina budovala desítky let, mají často význam, který žádný znalecký posudek nedokáže plně zachytit.
Majitel má právo se řízení účastnit, předkládat důkazy, namítat nesplnění podmínek a využít dostupné opravné prostředky. Zdroj: iStock Řešte situaci včas
Pokud zjistíte, že se na vašem pozemku chystá stavba, rozhodně neignorujte komunikaci s investorem ani úřady. Začněte situaci řešit co nejdříve, ideálně už během územního plánování nebo přípravy projektu. Vlastník by si měl především ověřit, jaký záměr se na jeho pozemku připravuje, zda existuje zákonný důvod pro vyvlastnění a proč investor nemůže využít jiné řešení. Stejně důležité je prověřit nabídnutou cenu a rozsah požadovaného zásahu.
Pokud je u vás vyvlastňovací řízení zahájeno, dobře si hlídejte lhůty a aktivně uplatňujte svá procesní práva. Proti rozhodnutí mohou být k dispozici opravné prostředky a následně soudní ochrana. Přesný postup závisí na povaze rozhodnutí a použité právní úpravě. V této fázi už doporučujeme vyhledat advokáta, který má zkušenosti s vyvlastněním a stavebním právem. Nejde totiž jen o vyjednávání ceny. Podstatné může být také to, zda jsou vůbec splněny podmínky pro zásah do vlastnictví.
Co tedy novela znamená pro majitele domů a zahrad?
Změny stavebního zákona mají usnadnit a zrychlit bytovou výstavbu. Posílení jejího veřejného významu však vyvolává otázky, jak se bude v konkrétních případech posuzovat střet mezi zájmem na novém bydlení a ochranou soukromého vlastnictví.
Nelze z toho automaticky vyvozovat, že každý developer získá právo vyvlastnit pozemek pro stavbu bytovky. Rozhodující bude konkrétní zákonná úprava, charakter projektu a splnění podmínek vyvlastnění.
Pokud vlastníte pozemek v oblasti, kde se připravuje nová výstavba, vyplatí se sledovat územní plán a včas reagovat na připravované změny. Jakmile se totiž začne jednat přímo o vašem majetku, je důležité znát svá práva a případně se poradit s advokátem, který se specializuje na stavební právo a vyvlastnění.
Zdroj: mmr.gov.cz, asz.cz, portal.gov.cz, zakonyprolidi.cz