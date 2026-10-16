Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Houbařská sezona spěje ke konci. Kam do lesa na Vysočině se o víkendu vyplatí zajít?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Také lesy na Vysočině čelí během víkendů náporu houbařů, podobně to bude zřejmě i zítra a v neděli. Předpověď na sobotu navíc hlásí déšť, což houbařům takzvaně hraje do karet. To, jestli z lesa odejdou s plným košíkem, může napovědět mapa od meteorologů.
Houbařská sezona spěje ke konci. Kam do lesa na Vysočině se o víkendu vyplatí zajít?

Houbařská sezona spěje ke konci. Kam do lesa na Vysočině se o víkendu vyplatí zajít?

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:34

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti
Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti
Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé
Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je nyní podezřelý sedmadvacetiletý muž, který měl ve...

Jeden den, dva podvodníci z ciziny. Policie na Vysočině řeší další zneužívání dávek
Jeden den, dva podvodníci z ciziny. Policie na Vysočině řeší další zneužívání dávek

Dva cizinci v jeden den na Vysočině podváděli v čerpání humanitárních dávek. Jak informovala krajská...

Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě
Tipy na víkend: Sobotu provoní dýně, jablka a dobré víno. Neděle bude o víře a vážné hudbě

Je před námi třetí říjnový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí. Jako každý...

Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů
Sídliště I se dočká revitalizace, město tam chce investovat padesát milionů

Jihlavská radnice se opět zabývá možností revitalizace Sídliště I. Vedení města si uvědomuje, že studií a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.