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Za socialismu stál 15 Kčs a stál v kuchyni skoro u každé babičky. Dnes je z něj sběratelská raritaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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V březnu 2022 dostali dobrovolníci v Karlových Varech do sbírky dar, se […]
Za socialismu stál 15 Kčs a stál v kuchyni skoro u každé babičky. Dnes je z něj sběratelská rarita
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 16.10.2026 17:44
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