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Tajné jméno skryté v 38 kapitolách nestačí. Kdo napsal Hypnerotomachii Poliphili, se po pěti stoletích pořád neví

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Benátský prvotisk z dílny Alda Manutia skrývá tři hádanky najednou: neznámého autora, vymyšlený jazyk a obrazy s vlastním významem. Každá z nich by sama stačila na celé generace badatelů. Knihu si dnes může prohlédnout kdokoli, protože několik exemplářů je digitalizovaných.
Tajné jméno skryté v 38 kapitolách nestačí. Kdo napsal Hypnerotomachii Poliphili, se po pěti stoletích pořád neví

Tajné jméno skryté v 38 kapitolách nestačí. Kdo napsal Hypnerotomachii Poliphili, se po pěti stoletích pořád neví

Zdroj: Foto: Laci3 - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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