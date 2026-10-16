Za asistenty se v autech připlácejí desetitisíce, řidiči je přesto vypínají. Nouzové brzdění vypne přes pětinu z nich

Průzkum si objednala britská dealerská skupina Dick Lovett, otázky položila agentura Censuswide a odpovídalo na ně 1 350 řidičů ze Spojeného království. Výsledky vyšly na konci července 2026. Nejpoužívanější funkcí je Bluetooth pro připojení telefonu, které pravidelně zapíná 58 % dotázaných. Couvací kameru používá 46 % a vestavěnou navigaci 44 %. Celou špičku žebříčku tak tvoří výbava s jediným jasným úkolem, kterou řidič zapne a dál neřeší.
Adaptivní tempomat nepoužívá víc než čtvrtina lidí, kteří ho mají
Mezi majiteli aut s adaptivním tempomatem jich 25,9 % tuto funkci nevyužívá. Druhé místo mezi odmítanými systémy patří nouzovému brzdění, které vypíná 21,3 % řidičů, tedy přes pětinu. U bezpečnostního prvku, který Evropská unie předepisuje do každého nového auta, je to nejvážnější číslo celého průzkumu. Asistenta udržení v jízdním pruhu obchází téměř 18 % dotázaných.
Hlasového asistenta ignoruje zhruba šestina majitelů, stejně jako rozšířený head-up displej s projekcí do reálného obrazu (17,8 a 17,1 %). U obou systémů se navíc zhruba 7 % řidičů přiznalo, že vůbec netuší, jak je ovládat. Tihle majitelé se tedy k používání nedostali, ani kdyby chtěli.
Kolik stojí balík, ve kterém BMW X7 schovává masážní sedadla
České ceníky pro rok 2026 ukazují, o jaké peníze jde. U BMW 2 Active Tourer stojí Driving Assistant Plus 18 980 Kč, vyšší Driving Assistant Professional 42 822 Kč, tedy víc než dvojnásobek. Audi Q8 nabízí Asistenční paket Tour za 51 900 Kč a parkovací balík za 25 400 Kč. Kdo v konfigurátoru Q8 začne zaškrtávat příplatkovou výbavu, dostane se snadno přes 576 000 Kč.
Nejdál jde BMW X7, kde balík M sportovní edice vyjde na 381 550 až 416 754 Kč. Driving Assistant Professional v něm leží společně s masážními sedadly, která podle britského průzkumu pravidelně zapíná jen 22 % lidí, kteří je mají. Spojením obou položek do jednoho balíku zaplatí zákazník, který stojí jen o asistenta, i sedadla, jež s velkou pravděpodobností skončí mezi nepoužívanými.
Podobně dopadly další komfortní funkce. Vzdálený start přes mobilní aplikaci využívá čtvrtina majitelů. Ovládání klimatizace z telefonu používá třetina řidičů do 35 let a jen 11 % lidí nad 55 let, mladší ročníky po něm tedy sahají zhruba třikrát častěji.
Asistent rychlosti ISA se po každém nastartování zapne znovu
Část asistentů si kupující nevybírá vůbec. Od 7. července 2024 musí mít každé nové auto prodané v EU nejméně jedenáct bezpečnostních prvků, mezi nimi asistent rychlosti ISA, detekce překážek při couvání, varování při únavě a nepozornosti, asistent udržení v jízdním pruhu, nouzové brzdění a záznamník událostí. Evropská komise si od této výbavy slibuje přes 25 000 zachráněných životů do roku 2038. Ve stejném horizontu má povinná výbava zabránit nejméně 140 000 vážným zraněním.
Odhad Komise počítá s výbavou, která v autech je. Britský průzkum ukazuje, že nouzové brzdění vypne přes pětinu řidičů, a pokud se podobně chovají motoristé i jinde v Evropě, část slibovaného efektu se nedostaví. Pro Česko to ověřit nelze, protože přímý český ekvivalent průzkumu Dick Lovett neexistuje.
Tuzemská debata se točí hlavně kolem asistenta rychlosti ISA. Řidiči mu vyčítají pípání, chyby v rozpoznávání dopravních značek a hlavně to, že se po každém nastartování znovu aktivuje. Volvo oficiálně uvádí, že ISA lze vypnout jen pro aktuální jízdu. Tesla u Modelu 3 dovoluje zvukové varování umlčet krátkým stiskem ikony na displeji, opět jen do dalšího startu. Trvalé vypnutí povinných systémů výrobci záměrně neumožňují. Že zacházení s asistenty není samozřejmost ani pro české řidiče, uznává i Ministerstvo dopravy, které má pro výcvik v jejich používání připravené samostatné metodiky.
Euro NCAP nově strhává body za otravné asistenty a přidává za tlačítka
Alex Lee ze skupiny Dick Lovett v komentáři k průzkumu shrnul problém prémiové výbavy tak, že vysoká cena v ní naráží na nízkou vnímanou hodnotu. Řidič zaplatí, a přesto nemá pocit, že mu funkce každý den pomáhá. U bezpečnostních asistentů komentář jmenuje příliš agresivní zásahy, nepředvídatelné reakce a otravná upozornění, kvůli kterým řidiči systém raději deaktivují.
Euro NCAP od roku 2026 upravil testovací protokoly. Asistenty teď hodnotí také podle toho, jak moc obtěžují, jak srozumitelně se chovají a jak komunikují s řidičem. V hodnocení asistovaného řízení získaly vysoké známky Porsche, Kia, Renault a Toyota, a to právě díky kvalitě provedení. Tesla a Volvo ztrácely body na tom, jak řidiči sdělují hranice svých systémů a jak s ním spolupracují.
V říjnu 2026 organizace potvrdila, že nově boduje návrat fyzických tlačítek pro základní funkce. Jako pozitivní příklad uvedla Audi Q7.