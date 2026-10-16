Plastová okna končí (2026): Češi je měli v každém paneláku, teď je nahrazují 2 mnohem úspornější řešení

Bílý plastový rám s klikou uprostřed patří k paneláku stejně samozřejmě jako lodžie nebo výtah. Plastová okna se v Česku montují od začátku devadesátých let a ta nejstarší už mají za sebou pořádný kus služby, proto spousta domácností přemýšlí, čím je nahradit. Plast z nabídky výrobců nemizí. Vedle něj se ale nabízejí dvě alternativy, které dokážou ušetřit hlavně v dlouhodobém horizontu.
Nejstarší plastová okna slouží už přes třicet let
Plast začal stará okna houfně vytlačovat už v první polovině devadesátých let. Do panelových domů pak přicházel hlavně o něco později, kdy se okna měnila společně se zateplováním fasád při regeneraci sídlišť. Výrobci tehdejší okna navrhovali přibližně na třicet let, takže ta nejstarší jsou dnes za hranicí plánované životnosti a mladší se k ní blíží.
Řada z nich pořád slouží bez potíží, od dnešních oken je ale dělí velký kus vývoje. Nejstarší profily byly výrazně užší a teplo v bytě držely mnohem hůř.
Přečtěte si také: Ani elektřina, ani dřevo. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří klidně i 54 000 Kč
V obchodech s okny přesto plast pořád vede. Lidé po něm sahají kvůli nízké ceně a tomu, že skoro nepotřebuje péči.
Víc než rám rozhoduje sklo
Kdo chce ušetřit za topení, měl by se dívat hlavně na sklo, protože právě ono zabírá většinu plochy okna. Moderní okna se proto posuzují podle součinitele Uw, který popisuje únik tepla celým oknem dohromady. Čím nižší číslo, tím méně tepla odchází ven.
U nových oken je dnes běžný rám hluboký zhruba 80 milimetrů a izolační trojsklo. Samotné trojsklo se dostává na hodnoty kolem 0,5 až 0,6 W/(m²·K). Značnou část úspory tak přinese už výměna starého okna za nové s kvalitním zasklením.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek mnohé Čechy zaskočí Hliník s izolační vložkou uvnitř
První alternativou jsou celohliníková okna. Kov přitom teplo vede výborně, a celokovový rám by proto v zimě studil a orosoval se. Moderní rám má ale uprostřed vložený pás z odolného plastu (polyamidu se skelnými vlákny), který odděluje venkovní kov od vnitřního a únik tepla rámem výrazně omezuje. Říká se tomu přerušený tepelný most.
Špičková hliníková okna tak dosahují součinitele Uw zhruba 0,65 W/(m²·K) a hodí se i do pasivního domu.
Hliník je navíc velmi pevný, takže zvládne i rozměrné prosklení. Vlhko mu nevadí a povrch se nemusí natírat. Hlavní nevýhodou zůstává cena: hliník patří k nejdražším materiálům na okna.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč Hliníkovým oknům nevadí vlhko a jejich rámy se nemusí natírat, patří ale k nejdražším. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Dřevohliník: dřevo doma, kov venku
Druhou cestou je spojení dvou materiálů. Uvnitř bytu má okno rám z lepených vrstev dřeva, který dobře drží teplo a pokoji dodává útulnost. Venkovní stranu kryje hliníkový plášť, takže na dřevo neprší a nepálí do něj slunce.
Díky tomu odpadá natírání zvenku, bez kterého se čistě dřevěná okna neobejdou. U prodejce si nechte potvrdit, že mezi dřevem a hliníkovým pláštěm zůstává odvětrávací mezera. Proudící vzduch v ní odvádí vlhkost, takže dřevo netrouchniví ani neplesniví.
Dřevohliníková okna patří k nejdražším na trhu. Sahají po nich hlavně lidé, kteří chtějí mít doma dřevo a zvenku rámy bez nátěrů.
Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v ložnici sežere za podzim a zimu víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc Kde se skrývá skutečná úspora
Slovo „úspornější“ je u obou alternativ potřeba chápat z dlouhodobého hlediska, protože při nákupu vyjdou dráž. Podle orientačního přehledu Novinek, sestaveného z údajů prodejců a výrobců oken, stojí plastové okno podle velikosti a výbavy zhruba 5 000 až 12 000 Kč, hliníkové 10 000 až 25 000 Kč a dřevohliníkové 15 000 až 30 000 Kč. Plast má podle stejného přehledu vydržet 25 až 35 let, dřevohliník přes 60 let a hliník přes 70 let. Odhady životnosti se ovšem mezi výrobci liší, takže je berte jako vodítko.
Takhle vychází modelový přepočet na rok služby s cenami z uvedených rozpětí:
Okno Modelová cena Počítaná životnost Cena za rok služby Plast 9 000 Kč 30 let 300 Kč Hliník 21 000 Kč 70 let 300 Kč Dřevohliník 24 000 Kč 60 let 400 Kč Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v ložnici spotřebuje za rok víc než mrazák. Češi ho přitom nevypínají
Čistě v penězích tedy obě alternativy plast nepřekonají. Jejich výhodou je delší životnost: okna se nemusí měnit tak často jako plastová a zvenku nepotřebují nátěry.
Co pohlídat, než přijde montážní parta
Mezeru mezi oknem a zdí montážníci vyplní izolační pěnou a zakryjí ji těsnicími páskami. Odbytá práce se pozná brzy, protože kolem okna táhne a na ostění se časem může objevit plíseň.
Před podpisem smlouvy si proto ujasněte:
jakou hodnotu Uw má celé okno včetně rámu; čím a jak firma utěsní spáru u zdi; kdo zapraví ostění a odveze stará okna. Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/30448-energeticka-bilance-velkoformatoveho-proskleni-jak-hlinikove-systemy-plni-prisne-normy-pasivnich-domu, https://www.tzb-info.cz/3796-revitalizace-panelove-vystavby-vc-dotaci-a-podpor, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jaka-je-zivotnost-oken-26936.html, https://www.estav.cz/cz/7609.uvazujete-o-vymene-oken, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-plast-drevo-hlinik-nebo-kombinaci-40429831, https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/okna-dvere/vybirate-nova-okna-poradime-co-je-dulezite_28376.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-stara-okna-vymenit-ci-renovovat-40579721
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!