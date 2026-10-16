Smrtonosná zbraň 2: Příliš emotivní Gibson, zamítnutí smrti hlavní postavy a nepříjemné natáčení intimní scény

Smrtonosná zbraň 2, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 2, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 2, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 2, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 2, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
V akční komedii Smrtonosná zbraň 2 z roku 1989 se hlavní hvězda potýkala se silnými problémy s alkoholem. Režisér Richard Donner neskrýval překvapení, když se mu Mel Gibson svěřil, že každé ráno vypije k snídani pět piv. Nezvladatelný policista a plačtivá scéna
Policisté Martin Riggs a Roger Murtaugh pátrají po losangeleských pašerácích drog. Sledování účetního Lea Getze je přivede k jihoafrickému diplomatovi Arjenu Ruddovi. Ten pod rouškou diplomatické imunity řídí zločineckou síť a nezastaví se před ničím. Detektivové tak musí čelit bombě na toaletě i nebezpečným útokům na své blízké.
S osobními démony bojuje Riggs i v soukromí, což tvůrci zachytili ve scéně uvnitř jeho karavanu.
natočil emotivní pasáž se zbraní hned na první pokus a před kamerou ronil skutečné slzy bez použití speciálních kapek. Režisér Richard Donner záběr mírně zkrátil, protože cítil, že herec situaci prožívá příliš osobně. Gibson však nikdy neprozradil, na co přesně během natáčení myslel. Mel Gibson Tvrdý scénář počítal se smrtí hlavní postavy
Po úspěchu prvního dílu napsali scenáristé Shane Black a Warren Murphy velmi temné a krvavé pokračování. Příběh se plně soustředil na hrdinství a Riggs měl na konci zemřít, aby ochránil Murtaughovu rodinu. Studio Warner Bros a producenti v čele s Joelem Silverem tento konec rezolutně odmítli, protože chtěli postavu udržet naživu pro další filmová pokračování.
Tvůrci požadovali mnohem odlehčenější komediální tón. Shane Black po šesti měsících práce a hádek projekt opustil a na dalších dílech série se už nikdy nepodílel. Filmaři si koncem nebyli jistí ještě během produkce a pro jistotu natočili i alternativní závěr s večeří na Den díkůvzdání u Murtaughů. Ten nakonec skončil v koši, protože se tvůrci rozhodli zabít Riggsovu partnerku Riku a upevnit tím jeho nenávist k jihoafrickým zločincům.
Účetní podle vzoru z Disneylandu
O komediální složku se postaral Joe Pesci v roli účetního Lea Getze. Postava měla původně působit zženštile, herec však tento koncept odmítl a přišel s vlastním nápadem. Svůj proslulý rychlý projev a neustálé opakování slov odkoukal od zaměstnanců Disneylandu, kteří přesně tímto stylem udíleli instrukce návštěvníkům parku.
Režiséra hercův nápad okamžitě nadchl a dovolil mu celou roli postavit na improvizaci. Účetního si přitom původně mohl zahrát Danny DeVito, který nabídku odmítl. Kvůli časovému střetu s jiným natáčením se role vzdal také Joe Pantoliano a tvůrce odmítl i herec Gary Burghoff ze seriálu M.A.S.H.
Intimní scéna a recyklovaná pistole
Milostná scéna mezi Riggsem a Rikou nedopadla podle představ herečky Patsy Kensit. Samotné natáčení pro ni bylo velmi nepříjemné, jelikož oba aktéři byli v té době katolíci v manželském svazku. Herečka si navíc postěžovala na nespravedlivý přístup produkce. Ona se musela svléknout úplně donaha, Mel Gibson ovšem dostal povolení ponechat si přes intimní partie ochranný váček.
Herecká hvězda sdílela rekvizity s dalšími kolegy z branže. Pistole Beretta 92FS, kterou Mel Gibson v tomto filmu používá, je naprosto stejná zbraň, s jakou před kamerou střílel Bruce Willis ve filmech Smrtonosná past. Hotový snímek popudil jihoafrického generálního konzula v Los Angeles, který ho veřejně označil za ošklivý film. V samotné Jihoafrické republice ovšem cenzoři pustili do kin nesestříhanou verzi a akční komedie tam zaznamenala obrovský finanční úspěch.
Akční komedii Smrtonosná zbraň 2 vysílá stanice Nova 16. října od 22:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).