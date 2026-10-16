Za trampingem stojí román Jacka Londona a chudí kluci z Prahy. Po sto letech je oficiálně krajským dědictvím

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Za trampingem stojí román Jacka Londona a chudí kluci z Prahy. Po sto letech je oficiálně krajským dědictvímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ze sobotních výprav s dekou a kotlíkem se stala tradice, kterou dnes dokumentuje muzeum. Ukazujeme, co si první trampové vzali z Divokého západu, která slova po nich zůstala v češtině a proč jejich kempy ochránci přírody na Kokořínsku dál ruší.
Za trampingem stojí román Jacka Londona a chudí kluci z Prahy. Po sto letech je oficiálně krajským dědictvímZdroj: Foto: Matěj Baťha - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 16.10.2026 19:22
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