Před dušičkami pozor, čím drhnete hrob. Roztavený vosk z náhrobku rychle zmizí díky octu s vodou v poměru 3:1

Před dušičkami pozor, čím drhnete hrob. Roztavený vosk z náhrobku rychle zmizí díky octu s vodou v poměru 3:1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Před dušičkami pozor, čím drhnete hrob. Roztavený vosk z náhrobku rychle zmizí díky octu s vodou v poměru 3:1Zdroj: Foto: ryan harvey - licence CC BY-SA 2.0
Článek byl publikován 16.10.2026 19:04
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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