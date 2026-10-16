Auto náhle pije víc a vy tipujete motor? Nejdřív vezměte manometr, litr navíc stojí ročně přes 6 800 Kč

Podezření obvykle padá na vstřikování, lambda sondu nebo ucpaný filtr, protože vyšší spotřeba svádí k úvaze o nemocném motoru. Motor ale v řadě případů jen překonává odpor, který mu přidalo něco jiného: měkké pneumatiky, náklad v kufru, rozhozená geometrie nebo brzda, která se nepouští. Změřit tlak zabere zhruba pět minut a dofouknutí na pumpě vyjde na pár korun za elektřinu do kompresoru.
Kolik procent spotřeby si skutečně berou podhuštěná kola
Podhuštěná pneumatika se na silnici deformuje víc, než by měla, a roste její valivý odpor. Výrobce pneumatik Bridgestone uvádí, že každý 1 psi (zhruba 0,07 baru), o který klesne tlak ve všech čtyřech kolech, zvedne spotřebu až o 0,3 %.
Tlak přitom ubývá i bez defektu. Škoda Auto připomíná, že když na podzim klesne venkovní teplota o deset stupňů, pneumatika ztratí zhruba 0,07 baru. Samotné ochlazení tak odpovídá právě jednomu psi. K tomu se přičítají nárazy do výmolů, obrubníky při parkování a týdny bez kontroly. Kontrolka TPMS na palubní desce podle amerického úřadu NHTSA upozorní až na výraznější podhuštění a pravidelné měsíční měření manometrem nenahradí.
Když tlak klesne o 0,55 baru, tedy o 8 psi, v každém kole, spotřeba podle poměru od Bridgestone stoupne nejvýš o 2,4 %. Celý litr na sto kilometrů navíc by z toho vyšel jen autu, které běžně jezdí za víc než 40 litrů. Pneumatiky patří na začátek kontroly, protože jejich náprava stojí nejméně, a nárůst o celý litr znamená, že odpor autu přidává ještě něco dalšího.
Palubní počítač se umí splést o desítky procent
Nejdřív je potřeba ověřit, že spotřeba opravdu vzrostla. Krátká městská jízda se studeným motorem, kolona nebo kopec dokážou údaj palubního počítače zkreslit i o desítky procent. Spolehlivější je metoda plná nádrž, plná nádrž. Natankujete do plna, vynulujete denní počítadlo a jezdíte jako obvykle. Při dalším tankování vydělíte dotankované litry ujetými kilometry a vynásobíte stem. Za skutečný problém se dá nárůst považovat teprve tehdy, když ho potvrdí dvě plné nádrže po sobě.
Samotná kontrola začíná tlakem za studena, tedy ráno nebo po nejméně třech hodinách stání. Správná hodnota je na štítku ve dveřích řidiče. Číslo na bočnici pneumatiky udává maximum. Potom auto zbavte zbytečné zátěže, třeba střešního nosiče, boxu nebo pytlů cementu zapomenutých v kufru. Spotřebu zvyšuje každých padesát kilogramů navíc.
Třetím krokem je zkušební jízda po rovině. Když auto táhne ke straně nebo volant stojí nakřivo, ukazuje to na rozhozenou geometrii. Po jízdě porovnejte teplotu kol, opatrně a bez doteku rozpálených částí. Výrazně teplejší kolo nebo ráfek prozrazuje, že přibržďuje brzda. Majitelé dieselů by navíc měli sledovat hlášky filtru pevných částic (DPF).
U nafty přesáhne měsíční ztráta tisícovku už při 2 000 km
Podle Českého statistického úřadu stál v týdnu od 28. září do 4. října 2026 litr Naturalu 95 v průměru 45,87 Kč a litr nafty 50,65 Kč. Z těchto cen se dá spočítat, kolik stojí spotřeba vyšší o litr na sto kilometrů.
Kdo najezdí tisíc kilometrů měsíčně, spálí navíc deset litrů, což u benzínu dělá 459 Kč a u nafty 507 Kč. Při dvojnásobném nájezdu se částka zdvojí na 917 Kč za benzín a 1 013 Kč za naftu.
Za rok s nájezdem 15 000 kilometrů řidič benzínového auta zaplatí navíc přes 6 800 Kč a řidič dieselu téměř 7 600 Kč. Dofouknutí pneumatik vyjde na jednotky korun.
Čtyři závady, na které už kompresor na benzínce nestačí
Když zkušební jízda ukázala tah ke straně nebo pneumatiky ujíždějí nerovnoměrně, je čas na pneuservis. Seřízení přední nápravy tam vyjde na 800 až 1 500 Kč, geometrie obou náprav na 1 000 až 2 000 Kč.
U přibržďující brzdy jde o víc než o spotřebu. Mazda v servisním bulletinu popisuje, že destička, která se nepouští, vytváří nadměrné teplo a může zkřivit brzdový kotouč. Ford mezi varovné příznaky řadí pálící zápach, vibrace volantu a změnu chování brzdového pedálu. NHTSA eviduje i krajní případy, kdy došlo k přehřátí, kouři, poškození čidla ABS a varu brzdové kapaliny. Jezdit s takovou závadou týdny je zbytečné riziko.
Nejhůř se odhaluje „pomalá“ lambda sonda. Podle Bosche postupně zhoršuje účinnost katalyzátoru a zvyšuje spotřebu, aniž by nutně rozsvítila kontrolku. Nová sonda stojí stovky až nízké tisíce korun, nový katalyzátor násobně víc. U dieselů s převahou krátkých městských jízd se zase DPF nestihne vyčistit, spotřeba roste a motor posílá palivo do výfuku. Obvykle pomůže souvislá jízda vyšší rychlostí podle pokynů v návodu k vozu. Když kontrolka DPF svítí opakovaně, filtr už potřebuje servis, který spolu s novým brzdovým kotoučem a katalyzátorem vyjde na tisíce korun a víc.