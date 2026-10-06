TV tipy: Zdrcující Gerta Schnirch, Nolanův Počátek i naštvaný Liam Neeson

Tento týden Česká televize vsadí na premiéru ambiciózní minisérie, která neslibuje dvakrát pozitivní podívanou. Konkurence hodlá kontrovat osvědčenými filmovými hity.
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Na Primě si můžete v neděli večer připomenout pecku, která udělala z charakterního herce Liama Neesona uvěřitelného akčního hrdinu a přesunula ho do škatulky drsňáků, v níž zůstává zalezlý dodnes. Coby bývalý špičkový agent Bryan Mills se vydává do Francie, aby zachránil svou náctiletou dceru ze spárů obchodníků s bílým masem. A rozhodně se nebojí za sebou nechat kupu mrtvol.
V neděli odstartuje na České televizi koprodukční dvoudílná minisérie na motivy románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Ambiciózní drama vypráví silný příběh o titulní ženě s českými i německými kořeny, jejíž život poznamenávají historické události Československa v čele s druhou světovou válkou, odsunem Němců, poválečným násilím a nástupem komunismu. Její život a vztahy s dcerou ovšem poznamená také traumatická událost. Dvojdílný počin natočil režisér oceňovaných Bratrů, Tomáš Mašín.
Napínavý a neprávem přehlížený francouzský počin, který vybudoval základy ještě napínavějšímu a dechberoucímu remaku ze 70. let, pojednává o dobrodruzích, kteří chtějí za každou cenu přijít k penězům. Ve střední Americe proto kývnou na kšeft, jenž je může během vteřiny stát život. Na místo rozsáhlého požáru ropných polí musí v náklaďácích přepravit pro hašení hutný nitroglycerin. Čeká je 500 km dlouhá riskantní cesta s citlivým nákladem, kdy se může každý hrbol stát pro hlavní hrdiny osudným.
Doslova žhavý thriller Oheň představuje charismatického Kurta Russella coby respektovaného velitele hasičské jednotky Stephena, který se musí vypořádat s ničivou sérií požárů. Stephen a jeho problémový bratr Brian (William Baldwin) zjišťují, že za požáry stojí nebezpečný žhář s mrazivými motivy, který navíc s ničivými ohni ještě rozhodně neřekl poslední slovo. Výtečnou žánrovku s ikonickým Russellem či Robertem De Nirem můžete zhlédnout na Nova Cinema i Nova Action.
Počátek
Na Nova Cinema si můžete v sobotu večer vychutnat jeden z nejoblíbenějších filmů od Christophera Nolana, který se neokouká ani po několikátém zhlédnutí. Sci-fi Počátek s Leonardem DiCapriem vám nabídne mnohovrstevnatý děj o partě pašeráků, kteří mají za úkol doručit důležitou myšlenku přímo do spící lidské mysli. Čeká je proto vtahující cesta do lidského podvědomí, kde fyzikální zákony neplatí a kde musí přežít strhující boj s časem i vlastními démony.
TV program dnes
Nevybrali jste si z našich tipů a zajímalo by vás, na co se podívat právě dnes? Právě pro tyto účely tu máme naši rubriku Kinobox Daily, v níž pro vás každý den vybíráme to nejzajímavější ze světové kinematografie, co můžete vidět v televizi nebo dohnat pomocí zpětného zhlédnutí.
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Zdroj: Kinobox