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TV tipy: Zdrcující Gerta Schnirch, Nolanův Počátek i naštvaný Liam Neeson

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Tento týden Česká televize vsadí na premiéru ambiciózní minisérie, která neslibuje dvakrát pozitivní podívanou. Konkurence hodlá kontrovat osvědčenými filmovými hity.
TV tipy: Zdrcující Gerta Schnirch, Nolanův Počátek i naštvaný Liam Neeson

TV tipy: Zdrcující Gerta Schnirch, Nolanův Počátek i naštvaný Liam Neeson

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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