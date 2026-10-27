„Vždy se snažím udělat maximum toho, čeho jsem schopen." Vladimír Javorský září v dramatu Město otců

Do kin ve čtvrtek 29. října vstoupí drama Město otců, které si svou premiéru odbylo v Karlových Varech. V jedné z hlavních rolí se objevuje také herecký veterán Vladimír Javorský, jenž si o filmu popovídal s redakcí Kinoboxu.
Snímkem Město otců se Zdeněk Tyc vrací do kin po dlouhých 13 letech. Hrdinou filmu je třicátník Richard (Tomáš Vravník), který po letech společného soužití zjistí, že jeho otec Richard (Vladimír Javorský) není jeho biologickým otcem. Ne že by neměl důvod k podezření, oba muži mohou být těžko rozdílnější. Vladimír Javorský se zhostil role tichého intelektuála, jenž rád sleduje filmy Ingmara Bergmana a rozhodně nesdílí synovu zálibu v hororech a akčních filmech. „V té roli je dost možností různých poloh. Ten člověk je lítostivý, přísný, opilý, nadšený… vypadá to opravdu jako živý člověk,“ pochvaluje si Javorský.
Vladimír Javorský se herectví věnuje od roku 1986, kdy ukončil studia na JAMU a následně nastoupil do divadla Husa na provázku. Do roku 1991 byl známý v očích diváků a kritiků, o rok později si začal rozšiřovat herecké obzory se souborem Compagnie du Hasard, s nímž cestoval po Francii. Na televizních obrazovkách se nicméně objevoval v seriálech Černá země, Chlapci a chlapi nebo Bylo nás pět a v devadesátých letech už byl plně etablovaným hercem. V roce 2011 byl oceněn Českým lvem za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Poupata. „Když vezmu roli, snažím se udělat maximum, co jsem schopen,” komentoval svou práci.
V současnosti jej můžeme vidět hned v několika projektech, za poslední dva roky se objevil ve filmech Franz, Duchoň, Tanec s medvědem, Město otců nebo nadcházející Krakonoš a básník. „Když máte u jednoho filmu dva natáčecí dny, tak není moc co řešit. Ty projekty naskočí a dá se to stíhat. Role si nediktuji, přicházejí a buď je odmítnete, nebo přijmete,” říká ke svému programu Javorský.
Do jednoho z jeho posledních projektů jej oslovil Zdeněk Tyc, jenž mu nabídl roli Richarda staršího. Snímek je především o hledání identity jeho syna, zároveň ale zpracovává motiv adoptivního otce, jenž se ocitá v nelehké situaci. „Scénář mi přišel krásný a zajímavý tím podivným tajemstvím matky-nematky, hledáním otce, soužití dvou podivných vyhraněných figur… a také mě k filmu přivedli herečtí kolegové,” vysvětluje svou účast ve Městě otců. „Abych přijal roli, musí být scénář něčím zajímavý. Musím si sednout s panem režisérem a jsem rád, když jsou tam kolegové, se kterými jsem rád, nebo někteří, které neznám, to už člověk neovlivní. Ale i to je důležité.”
Město otců vznikalo bezmála deset let, přičemž dlouho bojovalo s finanční stránkou. Vyniká především formálně odvážným uspořádáním a tím, jak mění svůj styl podle toho, jak hrdina střídá jednotlivá prostředí. Vedle Vladimíra Javorského se ve filmu objeví Tomáš Vravník, Igor Chmela, Jan Vondráček či Pavlína Štorková. V kinech film uvidíme 29. října.
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Zdroj: Kinobox