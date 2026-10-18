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Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

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Dennívýzva
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Hokejisté Třince vyhráli v 12. kole extraligy na ledě Sparty 2:1. Oceláři si připsali jedenáctou výhru v sezoně a dosud ve všech zápasech bodovali. Duel rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Libor Hudáček. Utkání v O2 areně sledovalo 14 127 diváků, což je nejvyšší návštěva v sezoně.
Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

Zdroj: HC Oceláři Třinec - Jan Beneš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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