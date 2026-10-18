Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

Oba týmy v pátečním kole neinkasovaly a trenéři vsadili na stejné brankáře - Kořenáře a Mazance. První těžší zákrok si připsal ve 4. minutě domácí Kořenář, šanci osamoceného Růžičky dokázal betonem zlikvidovat. Mazancovu pozornost prověřil o dvě minuty později Blümel, ani on ale skórovat nedokázal. Více práce měl v první části domácí gólman, nepřekonal jej ale Kubiesa ani tečovanou střelou aktivní Růžička.
Na přelomu první a druhé třetiny Oceláři nevyužili úvodní přesilovou hru, největší příležitost si vypracoval Hudáček krátce po jejím skončení. Ve 23. minutě se prosadil po individuální akci domácí Shore, rozhodčí ale gól po trenérské výzvě a kontrole u videa neuznali kvůli předchozímu kontaktu Blümela s Mazancem.
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Následně nevyužili hned dvě přesilovky Pražané a ve 33. minutě toho litovali, neboť tečovanou střelou otevřel skóre Růžička. Kořenář inkasoval po 152 minutách.
Sparta poté zvýšila aktivitu, vyrovnání se dočkala ve 44. minutě, kdy tlak elitní formace zakončil Špaček a připsal si šestý gól v sezoně. Otočit stav mohl Sekáč, střela mu ale ideálně nesedla. Třinec si poté vytvořil tlak v početní výhodě, prosadil se však až krátce po návratu vyloučeného Mašína na led. Hudáček gólem oslavil návrat do třinecké sestavy po skončení disciplinárního trestu a těsné vedení již hosté udrželi.
HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 44. M. Špaček (M. Seppälä, Chlapík) - 33. M. Růžička (Marinčin, M. Roman), 54. Hudáček (A. Nestrašil, D. Voženílek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 14.127.
Sestava Sparty: Kořenář - Knot, Mašín, Pysyk, Sirota, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Sekáč - Řepík, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, K. Hrabík. Trenér: Augusta.
Sestava Třince: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Roman, D. Voženílek - Kofroň, Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.