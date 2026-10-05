Tři lidé skončili v nemocnici poté, co v domě vzplanul gauč

Tři lidé skončili v nemocnici poté, co v domě vzplanul gaučPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tři lidé skončili v nemocnici poté, co v domě vzplanul gaučZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 05.10.2026 07:50
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