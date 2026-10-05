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Tři góly za 23 minut. Motor přehrál Kometu a slaví výhru 5:1

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Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5:1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je jedenáctá. Motor bodoval i ve čtvrtém domácím utkání v sezoně, třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Róbert Lantoši.
Tři góly za 23 minut. Motor přehrál Kometu a slaví výhru 5:1

Tři góly za 23 minut. Motor přehrál Kometu a slaví výhru 5:1

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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