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Třebíčsko se připravuje na roky objížděk, za vším stojí Dukovany

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Řidiči na Třebíčsku si budou muset od příštího jara zvykat na objížďky. Ředitelství silnic a dálnic plánuje rozsáhlé úpravy silnice číslo 23, a to…
ridicka

ridicka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:00

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