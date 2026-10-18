Třebíčsko se připravuje na roky objížděk, za vším stojí Dukovany

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Třebíčsko se připravuje na roky objížděk, za vším stojí DukovanyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Řidiči na Třebíčsku si budou muset od příštího jara zvykat na objížďky. Ředitelství silnic a dálnic plánuje rozsáhlé úpravy silnice číslo 23, a to…
ridicka
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 18.10.2026 09:00
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