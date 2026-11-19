Jeden člověk zahynul při střetu osobního auta s autobusem plným předškoláků
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Jeden člověk zahynul při střetu osobního auta s autobusem plným předškolákůZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 19.11.2026 10:44
Tragickou dohru má dopravní nehoda, ke které došlo na silnici vedoucí z Plzně na Stříbro. Už včera jsme na...
Ve věku 103 let zemřel Will Semler, syn slavného plzeňského továrníka Oskara Semlera. Will byl nejmladší ze...
V kritické situaci se ocitlo letošní mládě labutě na Borské přehradě v Plzni a pracovníci záchranné stanice...
Původně měli pohlídat štěně kamarádovi. Jenže z několika dnů se staly měsíce a kříženec u nich zůstal....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Policie zveřejnila fotografie neznámého muže. Pátrá po něm kvůli vloupání do kanceláří
- Řidič nepřežil čelní náraz do stromu. Z vraku auta ho museli vyprošťovat hasiči
- Zemřel nejmladší syn Oskara Semlera, dětství prožil v Plzni a osobně se setkal s Loosem
- Labutí mládě bojuje o život. Záchranáři zoufale hledají způsob, jak mu pomoci