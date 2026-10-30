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Přes 3 600 podpisů za odvolání šéfa KRNAP. Petice na jeho podporu má jediný

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Petici za odvolání ředitele Správy KRNAP Petra Moravce podepsalo přes 3 6OO lidí. Její autor upozorňuje na odchody odborníků a ztrátu důvěry ve vedení parku. Vznikla také petice na Moravcovu podporu, ta zatím eviduje jeden podpis. Ministr za ředitelem stojí.
Přes 3 600 podpisů za odvolání šéfa KRNAP. Petice na jeho podporu má jediný

Přes 3 600 podpisů za odvolání šéfa KRNAP. Petice na jeho podporu má jediný

Zdroj: KRNAP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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