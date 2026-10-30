Přes 3 600 podpisů za odvolání šéfa KRNAP. Petice na jeho podporu má jediný

Dvě petice, dva odlišné pohledy na budoucnost Správy Krkonošského národního parku. Zatímco jedna žádá výměnu ředitele, druhá ho podporuje a požaduje výrazné úspory. Jejich dosavadní ohlas se ale výrazně liší.
Výzvu k odvolání Petra Moravce založil 20. října Jakub Gejdoš z Vrchlabí. Obrací se v ní na ministra životního prostředí a uvádí, že současné vedení čelí vážné krizi důvěry. Petice ráno 30. října evidovala 3 641 podpisů.
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Autor petice upozorňuje na odchody odborníků
Gejdoš mezi důvody své výzvy uvádí odchody zkušených zaměstnanců, způsob komunikace a řízení organizace i nedostatečně vysvětlenou dlouhodobou vizi. Podle něj tyto problémy ohrožují stabilitu správy parku.
„Krkonoše si zaslouží vedení, které spojuje, inspiruje a požívá důvěru,“ stojí v petici adresované ministrovi životního prostředí.
Výhrady jejího autora navazují na kritiku, kterou veřejně vyslovil také senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Ten 20. října vyzval k Moravcovu odvolání. Upozornil na ztrátu důvěry zaměstnanců a možné ohrožení fungování správy parku.
Moravec jeho výzvu odmítl. „Výzvu pana senátora a starosty Sobotky vnímám jako jeho osobní politický postoj, na který má samozřejmě právo, a nemám důvod ji podrobněji komentovat,“ uvedl pro ČTK.
Ministr životního prostředí Igor Červený sdělil, že za Moravcem stojí a jeho odvolání neplánuje.
Správa parku připravuje propouštění
Do dění kolem vedení parku vstupují také plánované pracovní škrty. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný potvrdil ČTK, že organizace připravuje propuštění části zaměstnanců. Podle něj jde o požadavek zřizovatele navazující na snižování nařízené ministerstvem financí.
„Z počátku roku jsme věděli, že máme připravit redukci o 14 úvazků, v tento okamžik se hovoří o deseti úvazcích,“ uvedl Drahný. Podle tehdejšího vyjádření měli dotčení zaměstnanci dostat výpověď ke konci října. Kterých pozic se změny týkají, neupřesnil. Správa parku má přibližně 240 zaměstnanců.
Spor vyvolala nová asociace
Petice připomíná také Moravcovo založení spolku s názvem Asociace národních parků. Organizaci vytvořil bez předchozího informování ředitelů ostatních parků, přestože už společná asociace českých národních parků existuje.
Moravec se za způsob komunikace veřejně omluvil. V dřívějším vyjádření pro ČTK vysvětloval, že nová organizace měla sloužit jako servisní zázemí s právní subjektivitou, kterou dosavadní asociace nemá. Další postup měl být předmětem jednání s ostatními řediteli.
Pro autora petice je tato událost jedním z důvodů narušené důvěry ve vedení KRNAP.
Podporovatel ředitele požaduje úspory
O den později než výzva k odvolání vznikla petice na podporu Petra Moravce. Jejím autorem je Vojtěch Tomáš z Trutnova a podle aktuálně uvedeného stavu má jeden podpis.
Tomáš požaduje návrat rozpočtu na 70 milionů korun, prověření výdajů a omezení byrokracie. Zpochybňuje také počet pracovníků vrchlabského muzea a kritizuje přístup správy parku k místním obyvatelům, vlastníkům nemovitostí a podnikatelům.