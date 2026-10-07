Technika ničí Russellovy sny. Kolik bodů už letos ztratil?

Britský závodník začal éru nových pravidel silně, jenže v klíčových momentech jej technika zradila. Poprvé přišel tvrdý úder v Montrealu. Po vítězství ve sprintu bojoval George Russell s Kimim Antonellim o triumf ve velké ceně, než jeho vůz zastavilo selhání baterie. Tím přišel minimálně o jistých 18 bodů za druhé místo, ne-li o celých 25.
Podobný scénář se opakoval naposledy v Malajsii. Když kroužil na bezpečném třetím místě za safety carem, motor Mercedesu zhasnul těsně před restartem. Místo zisku 15 bodů a oslav na pódiu skončil George v paddocku na skútru. „Bohužel se to letos stalo už mockrát. Takhle na tom prostě jsme,“ komentoval zklamaný jezdec situaci, kterou šéf týmu Toto Wolff označil za jeden ze svých nejhorších zážitků. Jen tato dvě odstoupení vzala Britovi 33 jistých bodů.
Startovní kolapsy v Maďarsku a na Spa
Potíže s pohonnou jednotkou a elektronikou trápí Russella opakovaně i na startovním roštu. Na Hungaroringu jej v kvalifikaci zastavil únik vody a v závodě okamžitě zasáhl systém anti-stall. Než se monopost rozjel, prohnalo se kolem celé pole. I přes stíhací jízdu dojel až sedmý. Zde byla ztráta odhadována zhruba na 6 bodů.
Ještě horší dopad měl výpadek výkonu při rozjezdu ve Spa-Francorchamps. Pomalý start uvrhl Russella přímo do chumlu soupeřů, kde došlo ke kolizi s Ferrari Lewise Hamiltona. Odstoupení v prvním kole znamenalo ztrátu minimálně 12 bodů, jelikož Mercedes zde rozhodně disponoval rychlostí na umístění v elitní čtyřce.
Vibrace i baterie. Účet šplhá přes 50 bodů
Drobné technické šotky provázely Russella také v Číně a Japonsku. V Suzuce jej záhadné vibrace zadní nápravy donutily k improvizaci s nastavením a v závodě pak omezení rekuperace umožnilo Charlesi Leclercovi snadné předjetí. To přidává k manku zhruba dalších 5 bodů.
Sečteno a podtrženo: odhad ukazuje, že technické závady a související incidenty stály George Russella přibližně 56 bodů. Ani stoprocentní spolehlivost by tedy na suverénního Antonelliho nestačila, šampionát mohl mít však úplně jinou zápletku. Takhle Brita navíc čeká v Singapuru trest na startovním roštu.