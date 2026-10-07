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Technika ničí Russellovy sny. Kolik bodů už letos ztratil?

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George Russell zažívá frustrující rok. Rychlost má, ale technika stříbrných šípů ho sráží dolů. Po dalším odstoupení v Sepangu narostla ztráta na týmového kolegu na propastných 84 bodů. O kolik bodů Brita připravila smůla a poruchy?
George Russell připravený ve svém monopostu při kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na okruhu Sepang

George Russell připravený ve svém monopostu při kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na okruhu Sepang

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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