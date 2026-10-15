Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří tak za pitnou vodu

Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří tak za pitnou voduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
voda
Článek byl publikován 15.10.2026 09:34
Návštěvníci muzea v Památníku Ležáky si budou muset ještě dlouho počkat. Budova prochází od léta...
Masarykův onkologický ústav v Brně se zařadil mezi světovou špičku v diagnostice nádorů plic. Provedením CT...
Lesní cesta Stonařovská alej na Jihlavsku je po rekonstrukci opět plně přístupná. Lesy České republiky...
Barbora Orlová, která v říjnu 2014 vtrhla do střední školy obchodní ve Žďáru nad Sázavou a pobodala několik...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →