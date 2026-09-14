Srbové rajčata na zimu vůbec nevaří. Semelou je za studena a přidají jednu přísadu, kterou většina Čechů nezná

Postup je až překvapivě prostý: zralé plody omýt, zbavit tvrdého středu, protáhnout mlýnkem nebo rozmixovat, osolit a vmíchat pět gramů látky označované jednoduše jako „konzervans“. Směs putuje do čistých lahví, víčko se dotáhne a sklenice mizí do sklepa. Žádný hrnec, žádná vodní lázeň, žádné hodiny v parné kuchyni.
Co se skrývá pod srbským „konzervansem“ a proč ho Češi neznají
Benzoan sodný patří mezi nejrozšířenější průmyslové konzervanty kyselých potravin. V Srbsku ho domácí kuchařky kupují v lékárnách i drogeriích pod generickým názvem „konzervans“, typicky v sáčcích po deseti gramech. Profesorka Tanja Petrovićová z Katedry technologie konzervování a kvašení bělehradské Zemědělské fakulty ho v rozhovoru pro RTS zařadila mezi dva komerčně dostupné chemické konzervanty, po nichž srbské domácnosti sahají nejčastěji, vedle aspirinu.
V Česku je situace odlišná. Zdejší tradice zimnic stojí na tepelném zpracování: zavařování ve vodní lázni, pasteraci, případně mražení. Benzoan sodný v potravinářské kvalitě sice tuzemské e-shopy nabízejí, ale jako ingredienci do domácích rajčatových přípravků ho téměř nikdo neprezentuje.
Jak srbský recept na syrová mletá rajčata funguje krok za krokem
Receptový vzorec, který se opakuje na portálech jako Stvar ukusa či Kurir, vypadá takto:
- Suroviny na 5 kg rajčat: 5 g benzoanu sodného, sůl podle chuti, někdy lžíce cukru.
- Příprava: Rajčata omýt, rozkrojit, odstranit tvrdou stopku, protlačit mlýnkem nebo rozmixovat do husté kaše.
- Konzervace: Vmíchat sůl a „konzervans“, případně přidat nasekanou petrželku, celer či chilli. Některé verze doporučují nalít na hladinu tenkou vrstvu oleje.
- Plnění: Nalít do dokonale čistých a suchých lahví nebo sklenic, hermeticky uzavřít.
- Skladování: Tmavý, chladný a suchý prostor: sklep, komora, spižírna.
Celý proces zabere zhruba půl hodiny. Lákavá úspora času a energie je hlavním důvodem, proč se tento formát v srbských online médiích každoročně vrací jako „starinski“, tedy tradiční, zděděný po předcích.
Proč samotný benzoan sodný bezpečnou zimnici nezaručí
Právě tady ale začíná část, kterou receptové weby většinou přeskakují. Benzoan sodný potlačuje růst plísní a kvasinek, ovšem pouze v kyselém prostředí; odborné zdroje uvádějí účinné rozmezí pH 3 až 5 a doporučují kombinaci s dalšími konzervačními látkami. Rajčata se přitom pohybují na hraně: část odrůd a přezrálých plodů může mít pH lehce nad 4,6, tedy v pásmu, kde účinnost benzoanu klesá a kde se současně otevírá prostor pro nebezpečné bakterie včetně Clostridium botulinum.
Americké Národní centrum pro domácí konzervaci potravin (NCHFP) proto u rajčat trvá na dvou nepřekročitelných krocích: okyselení citronovou šťávou nebo kyselinou citronovou a pečlivém omytí plodů.
Jak rozpoznat zkažené rajčatové zásoby a jaké alternativy existují
Kdo se přesto rozhodne srbský postup vyzkoušet, měl by znát varovné signály. NCHFP popisuje tyto příznaky kažení:
- Vypouklé nebo povolené víčko
- Zaschlé stopy po úniku tekutiny kolem hrdla
- Stoupající bubliny uvnitř sklenice
- Nepřirozená barva obsahu
- Neobvyklý zápach po otevření
- Vystřikující tekutina při odklopení víčka
- Vatovitá plíseň na povrchu
Podezřelý obsah zásadně neochutnávejte. Bezpečnější cestou k rajčatovým zásobám „bez vaření“ zůstává mrazák. NCHFP nabízí přímý postup pro zmrazení syrových rajčat: stačí je krátce spařit kvůli slupce a uložit do mrazicích sáčků. Při správné teplotě vydrží osm až dvanáct měsíců. Po rozmrazení se hodí hlavně do omáček a polévek, čerstvou chuť nezachová. Oproti sklepní sklenici s benzoanem ale nabízí čitelnější bezpečnostní režim.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková