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Citrónová verbena tě dostane svou vůní i účinky. Její svěží aroma ti zlepší psychiku a spánek

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Toužíš po svěží vůni, která ti okamžitě zvedne náladu, a ještě pohladí tělo i duši? Seznam se s verbenou! Tahle voňavá bylinka ukrývá netušené schopnosti, které si zamiluješ.
Verbena tě potěší svou vůní i chutí.

Verbena tě potěší svou vůní i chutí.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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