Salmonelóza v pražské škole: Kuchyně použila vejce propadlá o šest dní, hygiena odhalila řadu dalších pochybení

Záhadou, která od září zaměstnávala hygieniky, policii i rodiče stovek dětí z pražského Újezdu nad Lesy, je nyní zodpovězena. Školní kuchyně Masarykovy základní školy připravila 21. září uhlířské špagety z vajec, jejichž minimální trvanlivost vypršela již 15. září, tedy šest dní předtím. Potvrdila to mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
V následujících dnech po inkriminovaném obědě onemocnělo přibližně 500 lidí, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo kolem 300. Mezi nemocnými byli žáci, učitelé, kuchařky, děti z navázaných mateřských škol i senioři odebírající obědy přes pečovatelskou službu. Případ vyšetřuje policie pro podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Hygienická stanice však při kontrole neodhalila pouze použití nebezpečné suroviny. Personál nedodržoval správné hygienické postupy a potraviny se mohly kontaminovat. Chyběly doklady o původu některých surovin, evidence potravin měla mezery a kuchyň neměla zpracovanou analýzu nebezpečí pro všechny výrobní procesy. „Šetření potvrdilo, že tento pokrm byl příčinou nákazy salmonelózou," shrnula Batók s tím, že hygienici nyní zahájí příkazní řízení, v němž bude stanovena konkrétní sankce.
Škola provozuje dvě kuchyně, v budově prvního stupně ve Staroklánovické ulici a v budově druhého stupně v Polesné ulici. Vyšetřování v Polesné je uzavřeno, to ve Staroklánovické hygiena dokončí v nejbližších dnech, přičemž Batók se k němu zatím nevyjadřovala, protože dosud nevypršela lhůta pro podání námitek.
Provoz kuchyně ve Staroklánovické byl obnoven začátkem října, kuchyně v Polesné dostala zelenou 2. listopadu, ovšem pod podmínkou zvýšeného dohledu a opakovaných kontrol. Škola také vyměnila vedení kuchyně, nový vedoucí i hlavní kuchařka nastoupili ještě před znovuotevřením.
Nová starostka Újezdu nad Lesy Lucie Doležalová ze STAN, jejíž koalice vystřídala uskupení ODS a TOP 09, označila stabilizaci školy a školní jídelny za hlavní prioritu rady. Školu navštěvuje přibližně 1100 dětí.
Pražská hygienická stanice zveřejnila v návaznosti na případ manuál pro školní jídelny popisující správné zacházení s vejci. Vydala také doporučení pro rodiče přinášející občerstvení na školní akce, kteří by se měli vyhýbat domácím dezertům s nedostatečně tepelně upravenými vejci a volit raději balené potraviny, zákusky z cukrárny nebo čerstvé ovoce a zeleninu.
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