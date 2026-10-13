Studenti z Plzeňského kraje strávili dva týdny v Číně

Třiaosmdesát středoškoláků z Plzeňského kraje strávilo dva týdny v Pekingu a Šanghaji v rámci druhého ročníku programu DRESS UP & STAY HOME. Hlavním lákadlem byl světový šampionát řemesel a odborných dovedností WorldSkills 2026, kde studenti viděli na vlastní oči, jak vypadá jejich budoucí profese na mezinárodní špičkové úrovni.
Zájemců o cestu bylo výrazně víc, než kolik míst program nabídl. Z celkem 394 přihlášených žáků ze 40 krajských středních škol výběrem prošlo právě oněch 83 studentů, kteří vycestovali ve čtyřech skupinách vždy s dvojicí pedagogů.
Na WorldSkills se studenti setkali s mezinárodními standardy odborných dovedností a mohli porovnat vlastní představy o svém oboru s tím, co předvádějí nejlepší mladí profesionálové světa. Náměstek hejtmana Vladimír Kroc zdůraznil, že samotný zážitek z cesty nestačí: cílem je, aby studenti poznatky využili při dalším studiu a sdíleli je se spolužáky i pedagogy, čímž může mít program dlouhodobý dopad na odborné vzdělávání v celém kraji.
Studentka oboru autolakýrník Nela Jelínková popsala, co ji v Číně překvapilo nejvíc. Kromě kulturních rozdílů ji uchvátila úroveň robotiky, konkrétně taneční vystoupení, u kterého diváci zjistili až zpětně, že část účinkujících byli roboti. Přímo v oboru si mohla vyzkoušet přístroj, který pomocí skenování odhalí vady na karoserii, jež by lidské oko přehlédlo. „Bylo to velmi inspirující a ráda bych všechno, co teď o Číně vím, předávala dál," řekla studentka.
Pedagožka Michaela Luttman ze Sportovního gymnázia Plzeň, která vedla jednu ze skupin, vyzdvihla dva rovnocenné přínosy cesty. Prvním bylo přímé setkání se světovou špičkou v konkrétních oborech, například student z dopravní školy viděl při opravě karoserií přístroje, které české školy vůbec nemají, a student zdravotní školy sledoval komplexní simulaci péče o pacienta od vyplnění karty až po samotný zákrok. Druhým přínosem byl podle ní střet s úplně jinou kulturou a způsobem myšlení, protože mnozí studenti nikdy předtím nebyli mimo Evropu.
Letošní ročník navázal na loňský pobyt v Japonsku, kde 70 studentů z 35 škol navštívilo světovou výstavu EXPO 2025 v Ósace. Program koordinuje Nexus, společná organizace Plzeňského kraje a Západočeské univerzity v Plzni, a byl zařazen do iniciativy Skills CoLab v rámci WorldSkills Conference 2026.
Studenti své zkušenosti představí na konferenci 30. listopadu v plzeňské Techmanii. V roce 2027 se program rozšíří o výpravu na EXPO 2027 v Bělehradu a evropský šampionát EuroSkills 2027 v Düsseldorfu.
Zdroj: Plzeňský kraj