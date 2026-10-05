Štrúdláč s jablky: Rychlý moučník inspirovaný štrúdlem, který obejde složité rolování

Venku se vzduch skoro nehýbe a člověk by spíš sahal po něčem studeném, jenže mně se čas od času stejně zasteskne po vůni jablek a skořice z trouby. Tehdy peču štrúdláč, jablečný moučník, který připomíná štrúdl, ale obejde se bez rozvalování, balení a opatrného přenášení těsta. Potřebujete jednu mísu, pár obyčejných surovin, kyselejší jablka a na závěr máslo s cukrem, aby se nahoře udělala tenká karamelová vrstva.
mám ráda hlavně proto, že je to poctivá domácí zkratka, žádná náhražka na efekt. Když není čas vytahovat vál a pouštět se do Štrúdláč , tenhle koláč to vyřeší docela nenápadně. závinu U nás doma má navíc zvláštní osud: upeču formu, každý si vezme „jen malý kousek“ a za pár hodin už stojí prázdná v dřezu.
Celé to stojí na tom, že se
jablka zamíchají rovnou do polotekutého těsta. Díky tomu moučník nevysychá a vůně skořice s rumem ho posune blíž ke klasickému štrúdlu. Moje rada: pokud jsou jablka hodně šťavnatá, s mlékem nespěchejte. Přilévejte ho postupně. Těsto má z vařečky stékat pomalu, ne se rozlévat jako na . palačinky Štrúdláč je domácí zkratka, která dává smysl
V receptových přehledech i v nedávných textech o tomhle moučníku se štrúdláč objevuje hlavně jako řešení pro chvíle, kdy je chuť na
jablečný koláč se skořicí, ale nikomu se nechce stát půl odpoledne v kuchyni. Princip je jednoduchý: nic se nezavinuje, všechno se spojí v jedné míse a upeče ve formě. Výsledek není klasický závin. Je to spíš něco mezi buchtou, koláčem a štrúdlem. Recept na jablečný štrúdláč
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 až 35 minut Teplota trouby: 180 °C, na konci krátce vyšší teplota Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience pro přípravu 500 g kyselejších jablek 300 g hladké mouky 1 balení kypřicího prášku do pečiva 4 ks vajec 200 g cukru krystal 30 g vanilkového cukru 1 lžíce mleté skořice 1 panák rumu 100 ml rozehřátého másla nebo oleje 100 ml mléka, podle hustoty těsta případně o trochu víc
Dokončení: 1 až 2 lžíce rozpuštěného másla 1 až 2 lžíce cukru krystal moučkový cukr na posypání Postup přípravy vláčného a praktického štrúdláče s jablky
1.
Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nakrájejte je na menší kostičky. Drobnější kousky se v těstě rozloží rovnoměrněji a hotový koláč se potom lépe krájí.
2. Přichystejte si
dortovou formu nebo menší koláčovou formu. Vymažte ji tukem a vysypte moukou, ať jde štrúdláč po upečení bez boje ven.
3. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krystal a vanilkový cukr. Krátce prošlehejte, jen aby se všechno spojilo a směs trochu nabrala vzduch.
4. Přidejte
rum, rozehřáté máslo a mléko. Znovu promíchejte do hladka. Dlouhé šlehání tady není potřeba, spíš by bylo zbytečné.
5. Vsypte
hladkou mouku, kypřicí prášek a skořici. Promíchejte na polotekuté těsto. Kdyby působilo příliš hustě, dolijte po malých dávkách ještě trochu mléka.
6. Nakonec opatrně vmíchejte
nakrájená jablka. Těsto nalijte do připravené formy a povrch jen lehce srovnejte stěrkou nebo lžící. Foto: Cooky.cz, Těsto nalijte do formy a lehce uhlaďte.
7. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 30 minut. Trouby se umějí lišit, takže ke konci sáhněte po špejli. Když ji vytáhnete suchou, máte hotovo.
8. Formu vyndejte, vršek potřete
rozpuštěným máslem a posypte cukrem krystal. Vraťte ji do trouby, teplotu na chvíli zvyšte a nechte cukr pár minut zkaramelizovat. Tady se vyplatí stát poblíž, jde to rychle.
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9. Upečený štrúdláč nechte ve formě chvíli odpočinout. Potom ho přesuňte na mřížku nebo prkénko. Jakmile vychladne, poprašte ho
moučkovým cukrem.
10. Podávejte nejlépe lehce vychladlý, ke kávě nebo k odpolednímu čaji. Do druhého dne vydrží bez potíží, jen ho přikryjte, aby zbytečně neosychal.
Pár rad na závěr o štrúdláči Jestli máte po ruce rozinky nebo ořechy, přidejte je do těsta. Chuťově se tím štrúdláč ještě víc přiblíží klasickému štrúdlu. Část bílé mouky můžete nahradit celozrnnou moukou, ale uberte množství zhruba na 200 g. Těsto pak bývá hutnější a vezme si víc tekutiny. Pro výraznější vůni promíchejte jablka předem se špetkou skořice. Dělám to hlavně na podzim, kdy se tahle vůně k pečení vyloženě hodí. Štrúdláč se nejlépe krájí až po vychladnutí. Zpevní se a jednotlivé kousky se tolik nerozpadají. Chcete-li voňavější vršek, promíchejte cukr na závěrečné posypání s malou špetkou skořice. Vytvoří se tenká křupavá krusta a koláč při krájení hezky zavoní.
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