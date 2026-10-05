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Štrúdláč s jablky: Rychlý moučník inspirovaný štrúdlem, který obejde složité rolování

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Venku je vedro k padnutí, ale mně se občas stejně zasteskne po podzimních vůních z trouby. V takovou chvíli peču štrúdláč, jablečný moučník, který chutná jako štrúdl, jen bez zdlouhavého balení a přenášení těsta. Stačí jedna mísa, pár běžných surovin, kyselejší jablka a nakonec máslo s cukrem na zkaramelizovaný vršek.
Obrázek k receptu na Štrúdláč: jednoduchý jablečný moučník inspirovaný štrúdlem, hotový rychleji a bez složitého rolování

Obrázek k receptu na Štrúdláč: jednoduchý jablečný moučník inspirovaný štrúdlem, hotový rychleji a bez složitého rolování

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Štrúdláč: jednoduchý jablečný moučník inspirovaný štrúdlem, hotový rychleji a bez složitého rolování
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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